Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Vlahovic, scelta già fatta: addio Juve e firma con la rivale

Foto dell'autore

Dusan Vlahovic è destinato a lasciare comunque la Juventus al termine della stagione: scelta già fatta per l’attaccante serbo

La telenovela Dusan Vlahovic è solo rimandata. Il bomber serbo è rimasto alla Juventus, ma comunque destinato a lasciare i bianconeri al termine della stagione, alla scadenza naturale del contratto fissata per il 30 giugno 2026.

Vlahovic durante una partita della Juve
Vlahovic alla rivale della Juve, scelta già fatta (Foto LaPresse) – Calciomercato.it

Come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it, ad oggi difficilmente ci sarà un’apertura sul rinnovo di contratto (con spalmatura dell’ingaggio) da parte di Vlahovic e sotto traccia si è già mossa concretamente anche l’Inter nelle scorse settimane. Per il bomber classe 2000 potrebbe così scatenarsi un derby di mercato con il Milan di Allegri.

Marotta ed Ausilio guardano con attenzione agli scenari che riguardano Vlahovic ed hanno già sondato la disponibilità del calciatore per un possibile trasferimento ad Appiano Gentile da svincolato nella prossima estate.

Calciomercato Juve, la decisione su Vlahovic

Nel sondaggio lanciato sulle pagine social di Calciomercato.it, abbiamo chiesto ai nostri utenti a quale squadra di Serie A farebbe più comodo Dusan Vlahovic.

Stravince il Milan che ottiene la maggioranza assoluta con il 52,7% delle preferenze. Nessun voto per il Napoli di Conte, che ha appena aggiunto anche Hojlund dal Manchester United, mentre Inter e Roma raccolgono rispettivamente 29,1% e 18,2%. Il futuro di Dusan Vlahovic è ancora tutto da scrivere.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie