Vlahovic, scelta già fatta: addio Juve e firma con la rivale

Dusan Vlahovic è destinato a lasciare comunque la Juventus al termine della stagione: scelta già fatta per l’attaccante serbo

La telenovela Dusan Vlahovic è solo rimandata. Il bomber serbo è rimasto alla Juventus, ma comunque destinato a lasciare i bianconeri al termine della stagione, alla scadenza naturale del contratto fissata per il 30 giugno 2026.

Come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it, ad oggi difficilmente ci sarà un’apertura sul rinnovo di contratto (con spalmatura dell’ingaggio) da parte di Vlahovic e sotto traccia si è già mossa concretamente anche l’Inter nelle scorse settimane. Per il bomber classe 2000 potrebbe così scatenarsi un derby di mercato con il Milan di Allegri.

Marotta ed Ausilio guardano con attenzione agli scenari che riguardano Vlahovic ed hanno già sondato la disponibilità del calciatore per un possibile trasferimento ad Appiano Gentile da svincolato nella prossima estate.

Calciomercato Juve, la decisione su Vlahovic

Nel sondaggio lanciato sulle pagine social di Calciomercato.it, abbiamo chiesto ai nostri utenti a quale squadra di Serie A farebbe più comodo Dusan Vlahovic.

📊 MOMENTO SONDAGGIO!#Vlahovic da febbraio potrà firmare per un altro club a parametro zero: in Serie A a quale di queste squadre farebbe più comodo? 🧐 — calciomercato.it (@calciomercatoit) September 5, 2025

Stravince il Milan che ottiene la maggioranza assoluta con il 52,7% delle preferenze. Nessun voto per il Napoli di Conte, che ha appena aggiunto anche Hojlund dal Manchester United, mentre Inter e Roma raccolgono rispettivamente 29,1% e 18,2%. Il futuro di Dusan Vlahovic è ancora tutto da scrivere.