Juventus, non solo Vlahovic: può dire addio già a gennaio

Non c’è solo il centravanti serbo a tenere sulle spine la Juve dopo la fine del mercato estivo

Non c’è solo l’infinita telenovela legata al futuro di Dusan Vlahovic, alla fine rimasto alla corte di Tudor nell’ultima sessione del mercato estivo.

Il centravanti serbo ha rifiutato tutte le destinazioni, compreso quel Milan che aveva provato a portarlo in rossonero per accontentare le richieste dell’estimatore Allegri. L’ex Fiorentina potrebbe così liberarsi a parametro zero la prossima estate, considerando le difficoltà per imbastire una trattativa per il rinnovo.

A inizio estate le negoziazioni si erano subito arenate, con la Juve che fino all’ultimo ha provato a piazzare il 25enne bomber. Un’apertura adesso resta molto complicata e sotto traccia per Vlahovic si è mossa anche l’Inter nelle ultime settimane.

Calciomercato Juve, rinnovo lontano per McKennie: addio a gennaio o da svincolato in estate

Vlahovic intanto continua a risponde come meglio non potrebbe alle sollecitazioni di Tudor ed è stato decisivo nelle prime due giornate di campionato contro Genoa e Parma. Il bomber serbo continua così a tenere sulle spine la Juventus e come dicevamo c’è un altro caso che scotta alla Continassa. Ci riferiamo alla situazione di Weston McKennie, anche lui in scadenza fino al giugno 2026 con la ‘Vecchia Signora’.

L’americano era vicino al prolungamento prima dell’estate, mentre lo scenario è cambiato con il ribaltone in seno alla dirigenza bianconera. Il Dg Comolli ha per il momento bloccato le negoziazioni per il rinnovo, ritenendo troppo alte le richieste degli agenti del giocatore. Nelle ultime settimane non ci sono stati sviluppi in questo senso e McKennie era finito nella lista dei cedibili nel mercato estivo. Alla fine – anche per mancanza di offerte congrue – il centrocampista statunitense è rimasto alla corte di Tudor, ma ad oggi il rinnovo appare lontano. L’ex Schalke e Leeds percepisce uno stipendio da circa 3,5 milioni lordi a stagione e almeno fino a gennaio, quando riaprirà il mercato, resterà sotto la Mole.

Intanto Tudor, vista la squalifica di Cambiaso contro l’Inter, sta pensando al jolly americano come mossa a sorpresa sulle corsie laterali per il Derby d’Italia in programma alla ripresa del campionato.