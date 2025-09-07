Napoli, l’infortunio in Nazionale preoccupa: a rischio anche il Manchester City

Brutta tegola per Antonio Conte durante la sosta per gli impegni della Nazionale: ecco quanto resterà indisponibile per infortunio.

Dalla sosta non arrivano buone notizie. A Napoli c’è ansia e preoccupazione attorno ad un nuovo infortunio. Dopo il KO di Lukaku, ora in Belgio per la riabilitazione dopo aver deciso di non sottoporsi all’intervento chirurgico, un altro giocatore fondamentale per Antonio Conte alza bandiera bianca.

Per la gara contro la Fiorentina, il mister conta di recuperare due pedine. La prima, importantissima, Alessandro Buongiorno. Il difensore è entrato in Napoli-Cagliari per l’ultimo quarto d’ora di gioco, riuscendo a servire l’assist vincente ad Anguissa.

Conte recupererà anche Neres, infortunatosi proprio a poche ore dalla sfida contro i rossoblù, per un affaticamento. Ha sfruttato la sosta per riposarsi e ora punta al ritorno in campo all’Artemio Franchi.

Fiorentina-Napoli, Rrahmani out: infortunio in Nazionale, il piano per il recupero

Il capitano del Kosovo ha alzato bandiera bianca. In occasione della gara contro la Svizzera, Amir Rrahmani attorno all’ora di gioco ha sentito che qualcosa non andasse. Un problema muscolare alla coscia destra. Ha stretto i denti, fino a chiamare la sostituzione e uscire dal campo al 63′.

Il difensore centrale del Napoli rischia uno stop di circa 2-3 settimane. Al momento i tempi non sono certi, dopo una prima diagnosi fatta in Kosovo, a seguito del match. Al rientro in città, cioè a brevissimo perché salterà anche il prossimo impegno con la maglia della Nazionale, Rrahmani si sottoporrà a nuovi esami per capire l’entità dell’infortunio muscolare. Il centrale sarà out quasi certamente per la doppia trasferta Firenze-Manchester.

Il Napoli deve scendere in campo con un reparto difensivo tutto nuovo. Buongiorno scalpita per giocare titolare e scalzare Juan Jesus. Ma ora toccherà anche a Beukema, che è pronto a dimostrare di che pasta è fatto.

Per il periodo di assenza di Rrahmani, il candidato a giocare titolare sarà proprio l’olandese. Alle sue spalle c’è anche Marianucci, che però è stato escluso dalla lista di Champions League. E questo vorrà dire che non sarà convocato alle competizioni europee e sarà utilizzato solo in campionato.

Ad ogni modo, bisognerà aspettare i nuovi test in Italia prima di stabilire a quale percorso riabilitativo sarà sottoposto Amir. Nelle prossime ore è atteso il suo arrivo. Difficile che venga convocato per Kosovo-Svezia in programma domani sera a Pristina