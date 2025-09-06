Ritiro della nazionale già lasciato: saltano anche la Champions

Pessime notizie dall’ultima partita della nazionale dove è arrivato un doppio infortunio molto pesante: il mister dovrà farne a meno per qualche giorno

Con la sosta per le nazionali torna pure l’incubo infortuni per tutte le squadre, soprattutti le big che devono affrontare stagioni lunghissime e incredibilmente impegnative su tante competizioni. Per cui perdere un calciatore per due settimane implica non averlo per 4-5 partite almeno. Insomma, un bel problema. E in questi anni di polemiche ce ne sono state per le finestre dedicate alle nazionali e ai tanti giocatori che rientrano acciaccati o infortunati.

Per questo gli allenatori sono sempre in apprensione per quanto accade fuori dal proprio centro sportivo in queste parentesi. Soprattutto adesso che siamo all’inizio della stagione e ci sarà anche la prima partita di Champions League, dove ogni punto e anche ogni gol è fondamentale per la classifica finale. Ogni partita può fare la differenza tra la qualificazione al prossimo turno, il playoff e l’eliminazione. E le italiane sono ovviamente super coinvolte.

Dal ritiro della Nazionale è andato via ad esempio Gianluca Scamacca, che però era già dolorante al suo arrivo a Coverciano. Non potendo recuperare dal risentimento alla coscia, se n’è tornato a Bergamo. Un gesto del ct Gattuso che ha così riconosciuto quello a sua volta dell’Atalanta che glielo aveva lasciato nonostante le non perfette condizioni. Ma due problemi grossi ora ce l’ha pure il PSG, generati entrambi dalla partita di ieri sera contro l’Ucraina.

Doppio infortunio pesantissimo per la Francia e il PSG: Dembele e Doué ko

Sostituito a metà partita nella vittoria dei Bleus sull’Ucraina, Desiré Doué e Ousmane Dembelé hanno lasciato il ritiro della Francia per tornare con il PSG. Dopo aver subito un trauma al polpaccio destro durante la vittoria per 2-0 maturata ieri, il giovane esterno classe 2005 ha fatto ritorno al suo club e quindi non giocherà la partita contro l’Islanda in programma martedì e si sottoporrà a esami diagnostici nei prossimi giorni.

Data la zona interessata e l’iter, appare molto difficile pensare a un suo recupero per la partita del 17 settembre in Champions League, ovvero l’esordio proprio contro l’Atalanta. Praticamente da escludere invece la sua presenza alla ripresa del campionato domenica prossima 14 contro il Lens.

Per quanto riguarda l’altro big assoluto di Luis Enrique, ovvero Ousmane Dembelé, che tra l’altro ieri ha sostituito proprio l’infortunato Doué all’intervallo, rimarrà fuori per 6 settimane a causa di un problema di natura muscolare. Dembele salterà dunque la sfida di Champions League contro l’Atalanta.