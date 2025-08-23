Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Sassuolo-Napoli, è subito bufera: “Rrahmani da rosso netto”

Foto dell'autore

Cosa è successo al Mapei Stadium, dove si sta giocando il primo match della Serie A 2025/2026

Napoli avanti 1-0 all’intervallo in casa del Sassuolo. Decide, per ora, la rete di McTominay all’inizio di una gara condotta agevolmente dai Campioni d’Italia.

Rrhamani durante una partita del Napoli
Sassuolo-Napoli, è subito bufera: “Rrahmani da rosso netto” (LaPresse) – Calciomercato.it

Sui social, la gara sta facendo molto discutere per l’intervento di Rrahmani su Pinamonti. L’arbitro Ayroldi ha fischiato punizione in favore dei neroverdi, ma non sanzionato il centrale della squadra di Conte.

La decisione del direttore di gara ha scatenato i tifosi, certo non quelli del Napoli.

C’è chi ha scritto che Rrahmani avrebbe addirittura meritato il cartellino rosso.

Sassuolo-Napoli, Lucca il primo ammonito dell’incontro

Nei primi 45′ Ayroldi non ha ammonito nessuno, ma c’è da dire che l’incontro è stato piuttosto corretto. Il giallo numero uno è arrivato al 1′ della ripresa: l’arbitro lo ha estratto ai danni di Lucca dopo il fallo su Doig.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie