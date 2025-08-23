Sassuolo-Napoli, è subito bufera: “Rrahmani da rosso netto”

Cosa è successo al Mapei Stadium, dove si sta giocando il primo match della Serie A 2025/2026

Napoli avanti 1-0 all’intervallo in casa del Sassuolo. Decide, per ora, la rete di McTominay all’inizio di una gara condotta agevolmente dai Campioni d’Italia.

Sui social, la gara sta facendo molto discutere per l’intervento di Rrahmani su Pinamonti. L’arbitro Ayroldi ha fischiato punizione in favore dei neroverdi, ma non sanzionato il centrale della squadra di Conte.

La decisione del direttore di gara ha scatenato i tifosi, certo non quelli del Napoli.

Step on foot di #Rrahmani su #Pinamonti, punizione senza giallo. Nuova stagione, vecchio regolamento interpretabile a piacere: lo step on foot può essere solo calcio di punizione, ma va bene anche il giallo e non è propriamente sbagliato dare il rosso #SassuoloNapoli — Mirko Nicolino (@mirkonicolino) August 23, 2025

C’è chi ha scritto che Rrahmani avrebbe addirittura meritato il cartellino rosso.

2 cartellini gialli non dati a Rrahmani e Lucca, solo avvertimenti da parte dell’arbitro. Insomma, siamo alle solite. Fossero stati 2 giocatori della Juventus, il giallo sarebbe stato istantaneo. — Cavaliere di Luce (@cavalierediluce) August 23, 2025

E un altro per Rrahmani, vedrai che ritroverà il cartellino quando dovrà ammonire uno del Sassuolo — Doué….. in culo a te! (@maurofly18) August 23, 2025

Mancano uno rosso neto per Rrahmani — Danis Karović 🇲🇪🇲🇪 (@DanisKarovi1) August 23, 2025

Sassuolo-Napoli, Lucca il primo ammonito dell’incontro

Nei primi 45′ Ayroldi non ha ammonito nessuno, ma c’è da dire che l’incontro è stato piuttosto corretto. Il giallo numero uno è arrivato al 1′ della ripresa: l’arbitro lo ha estratto ai danni di Lucca dopo il fallo su Doig.