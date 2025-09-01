Colpo Juve dell’ultima ora: lo hanno bocciato

Manca sempre meno alla fine del mercato, in casa bianconera si lavora a nuovi innesti, ma c’è una bocciatura

Sono ore sempre più calde per un finale di mercato che può regalare emozioni e sorprese. E in casa Juventus la situazione appare bollente sia sul fronte entrate che su quello delle uscite.

Il grande obiettivo in casa bianconera è da tempo la riconferma di Kolo Muani. Il francese, nei sei mesi di prestito della scorsa stagione, ha convinto tutti. Al Paris Saint-Germain è ormai un esubero e la Juventus punta a riportarlo a Torino. Ma l’attaccante transalpino non è il solo nome caldo in ottica entrate. Vi abbiamo raccontato infatti di come il club torinese ha lavorato concretamente e chiuso per Edon Zhegrova del Lille. Una situazione calda dunque quella in entrata, che coinvolge diversi giocatori.

Juventus, scelto Kolo Muani: è lui il colpo top

E a questo punto abbiamo chiesto ai nostri utenti sul nostro account X quale dovrebbe essere l’ultimo colpo in entrata per la Juventus.

E il parere dei votanti è stato abbastanza unanime. Il 49,2% ha scelto proprio Randal Kolo Muani. L’attaccante transalpino, oltre ad essere il grande obiettivo bianconero, è dunque anche il sogno di molti tifosi, che sperano di poterlo rivedere presto a Torino. Il 35,6% ha invece optato per Zhegrova, che potrebbe approdare in bianconero come possibile sostituto di Nico Gonzalez, sempre più nel mirino dell’Atletico Madrid, che punta ad acquistare il giocatore con la formula del prestito.

Molto meno votate invece le altre due opzioni. Arnau Martinez, esterno destro del Girona, ha ottenuto l’8,5% delle preferenze. Ancor meno votato Lois Openda, attaccante belga del Lipsia, considerato un possibile piano B rispetto a Kolo Muani. Il giocatore però ha ricevuto solo il 6,8% delle preferenze.