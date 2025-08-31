Tudor annuncia: “Vlahovic resta e sono contento”. Poi la risposta su Kolo Muani

Tudor ha commentato l’1-0 firmato Vlahovic sul campo del Genoa: le dichiarazioni del tecnico della Juventus

La Juventus di Igor Tudor vince anche la prima trasferta della stagione. Al Ferraris, contro il Genoa di Vieira, decide l’uomo dell’estate, Dusan Vlahovic, ormai destinato a rimanere in bianconero.

Intervenuto in conferenza stampa, l’allenatore della Juve ha commentato a caldo: “La squadra mi piace. Ho detto ai ragazzi che ho una bellissima sensazione di una squadra che è sul pezzo. Chi è entrato, prima della gara, avevano una bella energia. Venire qua a Genova devi guadagnare tutto e non concedere nulla. Due clean sheet, bene”.

Tudor si gode Dusan Vlahovic: “Io dico quello che ho già detto: in questo mese e mezzo di preparazione è sempre stato sul pezzo, ha lavorato da esempio. Comolli ha detto che rimane e io sono contento. È un giocatore forte e speriamo tenga questa media che non è da poco”. E ancora sul mercato: “Se serve ancora un terzo centravanti con David e Vlahovic? Io penso ad allenare. Dal mercato io non aspetto niente. Sono contento”.

Genoa-Juve, Tudor sul mercato: “Comolli sta rinforzando la squadra”

Alla domanda su Zhegrova, atteso a Torino, Tudor ha reagito così: “Di mercato c’è ancora l’ultimo giorno, domani, finalmente aspettiamo le 8 tutti felici e contenti e vediamo cosa succede. C’è il direttore che sta provando a rinforzare la squadra, io sono tranquillo, la squadra mi piace, i giocatori mi piacciono, se arriva qualcuno sarò felice lo stesso”.

Infine, sulla situazione di Kolo Muani: “Io sono sempre felice, ho la squadra che mi piace, ho giocatori che mi piacciono, alleno la Juve, così puoi aspettare vita”. Igor Tudor può sorridere in attesa degli ultimi colpi sul mercato.