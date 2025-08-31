La decide di nuovo Vlahovic, Juve corsara. Termina a reti bianche Torino-Fiorentina

I bianconeri passano a Genova grazie alla rete del serbo: il match dell’Olimpico Grande Torino termina in parità

Tre punti pesanti quelli conquistati dalla Juventus sul campo del Genoa: a decidere la sfida di ‘Marassi’ è stato il preciso colpo di testa di Dusan Vlahovic. Pochi spunti e tanti rimpianti per Torino e Fiorentina che impattano sul risultato di 0-0.

Fase di studio prolungata a ‘Marassi’ tra Genoa e Juve. La compagine di Vieira ha il merito di pressare con intelligenza i portatori di palla avversaria obbligando i bianconeri a circumnavigare la zona calda. Kalulu da una parte e Joao Mario dall’altra, però, non offrono con continuità sbocchi offensivi mentre Conceicao e Yildiz agiscono solo a sprazzi. Ne deriva una manovra sostanzialmente intasata per vie centrali; ragion per cui sono i rossoblu a ritagliarsi la prima occasione con Ellertsson il cui tiro, però, è ben disinnescato da Di Gregorio.

Le chances migliori dei bianconeri capitano al tramonto del primo tempo. La girata di Gatti nel cuore dell’area di rigore chiama Leali ad un intervento prodigioso. Al 43′ Yildiz si mette in proprio disegnando un tiro cross sventato da Leali sui piedi di David che però a cinque metri dalla porta alza la traiettoria. Anche nella ripresa la Juve fatica a carburare: dopo aver richiesto di capitolare (decisive le chiusure in ripiegamento di Kalulu e Joao Mario), Tudor getta nella mischia Koopmeiners e soprattutto Vlahovic. Bastano pochi minuti all’attaccante serbo per mettersi in proprio.

L’attaccante serbo si fa trovare al posto giusto nel momento giusto e sfruttando la momentanea inferiorità numerica dei rossoblu, elude la non irresistibile marcatura di Ostigard girando di testa il cross di Kostic. Rete importantissima alla quale il Genoa prova a reagire: il colpo di testa di Masini, però, impatta clamorosamente sulla parte alta della traversa.

Torino-Fiorentina 0-0: le emozioni della gara

Partita tutt’altro che banale anche all’Olimpico Grande Torino dove i granata e la Fiorentina hanno dato vita ad un match molto intenso caratterizzato da molte occasioni da ambo le parti e chiuso sul risultato di 0-0. La più clamorosa capita nel secondo tempo sulla testa di Moise Kean il cui intervento di testa – di fatto – spedisce alto uno spiovente che altrimenti si sarebbe insaccato alle spalle di Israel in uscita.

Nel finale il Torino carica a testa bassa e colleziona una serie di corner che mettono apprensione alla retroguardia gigliata che però non corre particolari pericoli. Ne vien fuori un pareggio coerente con lo spartito della partita grazie al quale i granata e i Viola muovono le rispettive posizioni in classifica.

CLASSIFICA SERIE A: Napoli, Juventus, Roma e Cremonese punti 6; Inter*, Como, Bologna e Milan 3; Atalanta e Fiorentina 2, Cagliari, Pisa, Genoa, Udinese*, Parma, Verona*, Lecce e Torino 1; Lazio*, Sassuolo.

*una partita in meno

RIEPILOGO RISULTATI

Cremonese-Sassuolo 3-2

Lecce-Milan 0-2

Bologna-Como 1-0

Parma-Atalanta 1-1

Napoli-Cagliari 1-0

Pisa-Roma 0-1

Genoa-Juventus 0-1

Torino-Fiorentina 0-0

Inter-Udinese oggi ore 20:45

Lazio-Verona oggi ore 20:45