Milan, colpo prenotato a gennaio: arriva per 20 milioni

Il club rossonero è a caccia di rinforzi e uno può arrivare nel mercato invernale

Caccia al difensore e non solo. Christopher Nkunku non sarà certamente l’unico colpo in entrata da parte del Milan in queste ultime calde ore di mercato.

La società rossonera lavora per regalare nuovi innesti a Massimiliano Allegri, che necessita di rinforzi in ogni reparto. E se in attacco si sta pensando ad un possibile scambio con la Roma che può portare Dovbyk in rossonero e Gimenez in giallorosso, in difesa il primo nome è quello di Manuel Akanji. Lo svizzero è il profilo preferito, ma non è facile arrivare a lui. Più che per una questione economica, anche per un discorso di concorrenza visto l’interesse del Tottenham, che garantirebbe anche la possibilità di giocare la Champions League.

Milan, piace Christensen: pronti 20 milioni

E se il nome di Foyth si può sostanzialmente escludere visto che da parte dell’argentino non c’è stata apertura, diverso può essere il discorso di Christensen, che è in uscita da Barcellona.

Il club catalano sta sondando il terreno per un innesto in difesa vista la cessione di Inigo Martinez in Arabia Saudita e Christensen si giocava le chance da titolare insieme ad Araujo. E stando a quanto raccolto da ‘El Nacional’, è l’uruguayano ad aver conquistato Flick. E considerato che il Barcellona è molto vicino a Gerard Martin come sostituto di Martinez, sembra ancor più difficile che Christensen possa trovare minuti.

Ecco perché, complice anche un contratto in scadenza nel 2026, il danese potrebbe lasciare il club catalano. Più facilmente a gennaio. E dalla Spagna sottolineano come diversi club siano interessati all’acquisto, tra cui il Milan. E secondo il quotidiano catalano i rossoneri sarebbero pronti a versare 20 milioni nelle casse della società catalana. Cifra che il Barcellona potrebbe reinvestire per un sostituto. Il desiderio del Barcellona sarebbe Konate, anche lui in scadenza di contratto nel 2026 che al momento ha rifiutato il rinnovo con il Liverpool. Appare difficile però che, con solo sei mesi dalla scadenza contrattuale il Milan possa investire una cifra così alta per il giocatore danese, che comunque piace e potrebbe essere un obiettivo per il club rossonero.