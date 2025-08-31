Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Milan, colpo prenotato a gennaio: arriva per 20 milioni

Foto dell'autore

Il club rossonero è a caccia di rinforzi e uno può arrivare nel mercato invernale

Caccia al difensore e non solo. Christopher Nkunku non sarà certamente l’unico colpo in entrata da parte del Milan in queste ultime calde ore di mercato.

Dirigenza Milan
Milan a caccia di un difensore: piace Christensen (LaPresse) – Calciomercato.it

La società rossonera lavora per regalare nuovi innesti a Massimiliano Allegri, che necessita di rinforzi in ogni reparto. E se in attacco si sta pensando ad un possibile scambio con la Roma che può portare Dovbyk in rossonero e Gimenez in giallorosso, in difesa il primo nome è quello di Manuel Akanji. Lo svizzero è il profilo preferito, ma non è facile arrivare a lui. Più che per una questione economica, anche per un discorso di concorrenza visto l’interesse del Tottenham, che garantirebbe anche la possibilità di giocare la Champions League.

Milan, piace Christensen: pronti 20 milioni

E se il nome di Foyth si può sostanzialmente escludere visto che da parte dell’argentino non c’è stata apertura, diverso può essere il discorso di Christensen, che è in uscita da Barcellona.

Christensen in azione
Milan, pronta l’offerta per Christensen (LaPresse) – Calciomercato.it

Il club catalano sta sondando il terreno per un innesto in difesa vista la cessione di Inigo Martinez in Arabia Saudita e Christensen si giocava le chance da titolare insieme ad Araujo. E stando a quanto raccolto da ‘El Nacional’, è l’uruguayano ad aver conquistato Flick. E considerato che il Barcellona è molto vicino a Gerard Martin come sostituto di Martinez, sembra ancor più difficile che Christensen possa trovare minuti.

Ecco perché, complice anche un contratto in scadenza nel 2026, il danese potrebbe lasciare il club catalano. Più facilmente a gennaio. E dalla Spagna sottolineano come diversi club siano interessati all’acquisto, tra cui il Milan. E secondo il quotidiano catalano i rossoneri sarebbero pronti a versare 20 milioni nelle casse della società catalana. Cifra che il Barcellona potrebbe reinvestire per un sostituto. Il desiderio del Barcellona sarebbe Konate, anche lui in scadenza di contratto nel 2026 che al momento ha rifiutato il rinnovo con il Liverpool. Appare difficile però che, con solo sei mesi dalla scadenza contrattuale il Milan possa investire una cifra così alta per il giocatore danese, che comunque piace e potrebbe essere un obiettivo per il club rossonero.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie