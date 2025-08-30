Sposta gli equilibri al Milan: super colpo last minute

In casa rossonera, al netto delle difficoltà in campo, si pensa ad accontentare Allegri sul mercato: ecco la stella per il suo Milan

Non è un mistero che il Milan sia tra le società, da settimane a questa parte, più attive in sede di calciomercato. I rossoneri, che nelle scorse ore hanno perso Jashari per un brutto infortunio in allenamento, sono concentrati sul completare la rosa di Allegri.

Un lavoro arduo quello che spetterà a Igli Tare e Giorgio Furlani che, su due binari diversi e spesso lontani, dovranno portare a termine entro le 20:00 del 1 settembre. Il focus ad oggi è diviso tra due settori: difesa e attacco. Allegri ha da tempo richiesto forze fresche al centro della retroguardia e qualcosa, semmai dovesse esservi l’occasione economicamente giusta, potrebbe effettivamente muoversi. In egual maniera il reparto avanzato dopo l’arrivo di Christopher Nkunku potrebbe accogliere, al photofinish, un nuovo colpo.

Il nazionale francese, che negli ultimi anni al Chelsea ha saltato tante partite a causa di continui infortuni, ha caratteristiche differenti rispetto a quelle richieste da Allegri. E così la dirigenza di Via Aldo Rossi potrebbe focalizzarsi su una punta, che affianchi Gimenez nel 3-5-2 che il tecnico livornese, a fatica, sta cercando di portare avanti. Un’operazione in particolare, però, sembrerebbe poter fare al caso del ‘Diavolo’, rendendo felice pure Allegri che da tempo lo ha chiesto a gran voce.

Il sondaggio di Calciomercato.it

Abbiamo proposto ai nostri lettori un sondaggio, nelle scorse ore, con un quesito chiaro che vi ha effettivamente divisi nella scelta. Si parla di colpi dell’ultimo minuto e, in particolare, quello che potrebbe davvero fare la differenza nel corso della stagione 2025/26. “Ultimi grandi colpi in Serie A: quale affare sposterebbe maggiormente gli equilibri del campionato?”: un’opzione, che riguarda proprio la società rossonera, è stata la preferita dalla maggioranza.

L’opzione meno cliccata riguarda la Juventus ed un affare che potrebbe chiudersi in tempi relativamente brevi. Il ritorno di Kolo Muani nella Torino bianconera non è visto in maniera così impattante: solo il 19,1% ha votato questa opzione. In terza posizione troviamo invece l’Inter che, a caccia di un nuovo centrale, nelle ultime ore starebbe sondando il terreno per l’ex Napoli Kim. La firma del coreano vale il 20,6% dei voti, nonostante il suo passato più che positivo in Serie A.

📊 MOMENTO SONDAGGIO 🚨 Ultimi grandi colpi in #SerieA: quale affare sposterebbe maggiormente gli equilibri del campionato❓ — calciomercato.it (@calciomercatoit) August 29, 2025

La seconda scelta più votata porta, invece, in casa Napoli con l’approdo di Rasmus Hojlund dal Manchester United. 22,7% per la punta danese che non ha evidentemente più di tanto scaldato il cuore dei nostri lettori in quanto a incisività in Serie A. Vince mani basse il sondaggio Dusan Vlahovic ed il suo possibile – ma tutt’altro che semplice – approdo al Milan con il 37,6% dei voti complessivi. Un successo schiacciante per il serbo che farebbe assai comodo ad Allegri in questo momento.