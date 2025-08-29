Milan nel caos: “Nkunku affare senza senso”

Il Diavolo pronto a chiudere l’acquisto del francese, ma non si tratta del colpo che in molti speravano: i social in fiamme

Il Milan, ancora alla ricerca di un attaccante in questo rush finale di mercato, dopo aver mollato il colpo Boniface e dopo aver dovuto mollare anche Harder, si prepara ad accogliere Nkunku. Il francese, in arrivo dal Chelsea, sarà il giocatore designato per alternarsi con Santiago Gimenez al centro dell’attacco. Ma non è un affare che suscita entusiasmo.

Sono in molti a commentare negativamente sui social. Non tanto perché non convinti dalle qualità tecniche del calciatore, quanto perché non certi che sia il tipo di giocatore chiesto da Allegri e preoccupati dal suo cursus in termini di infortuni. Ancora una volta, la società milanista finisce nel mirino. I messaggi sul web non sono particolarmente lusinghieri nei confronti dell’affare condotto dalla dirigenza del Diavolo:

Non è in discussione il valore di Nkunku, anche considerando acciacchi e discontinuità. Stona solo che il più costoso acquisto della storia del Milan non sia stato una prima scelta dopo 3-4 trattative saltate. Idee non chiarissime. È il processo decisionale che lascia dei dubbi. — El Paròn (@elparon1899) August 28, 2025

Riflessione a voce alta. Nulla contro #Nkunku, che se dovesse tornare quello di Lipsia, è tre volte più forte di Lookman. Ma il francese non è un 9, non è quello che ha chiesto #Allegri. E sono stati pagati 37-38 mln, titolo definitivo. Con #Hojlund perché non si è chiusa prima? — Daniele Triolo (@triolo_daniele) August 28, 2025

Perché non abbiamo ancora chiuso il #difensore?? Perché ci abbiamo messo 8 ore a tirare fuori 40mln per #nkunku, tutto il rispetto per il giocatore. Perché!?

Perché!? Divento pazzo.#Calciomercato #ACMilan — Alex Petronelli (@AlexPetronelli1) August 28, 2025

Se non sei stato martoriato dagli infortuni, il #Milan non ti cerca Welcome Christopher #Nkunku 🔴⚫️ pic.twitter.com/3HGgCIvP9a — 🇮🇹 Paradise Ebbasta 🇮🇹 (@EbbastaParadise) August 28, 2025

Il calcio italiano è in crisi ma non si fa nulla per migliorare. Il #Milan ha in rosa un diamante grezzo come #Camarda ma lo dà in prestito.

Poi spende non poco per #Nkunku (un esterno). Il francese ha potenziale, ma falcidiato da infortuni.

Come non credere sui giovani italiani. — Andrea (@IlPartenopeo88) August 28, 2025

Si io chiamo scommessa il giocatore che si puó permettere la serie A, nel senso che Nkunku sano al 100% lo vedevi col binocolo.

L’investimento è importante ma scommetti comunque sul riportarlo a livelli elevatissimi. — Musagete (@carlogenti7894) August 28, 2025

Come possono pensare di fare plusvalenza con nkunku quasi 28 anni, pagato molto, propensione altissima agli infortuni? Peraltro non l’attaccante che serve ma eventualmente doppione di Leao. Non si capisce il senso di questa operazione in qualunque modo là si guardi. —  Il Diavolo dietro l’Altare 👺 (@DiavolerieRN) August 28, 2025

C’è insomma una certa ombra di scetticismo a fare da sfondo. Vedremo quale sarà il verdetto del campo, giudice supremo come sempre.