Milan nel caos: “Nkunku affare senza senso”

Il Diavolo pronto a chiudere l’acquisto del francese, ma non si tratta del colpo che in molti speravano: i social in fiamme

Il Milan, ancora alla ricerca di un attaccante in questo rush finale di mercato, dopo aver mollato il colpo Boniface e dopo aver dovuto mollare anche Harder, si prepara ad accogliere Nkunku. Il francese, in arrivo dal Chelsea, sarà il giocatore designato per alternarsi con Santiago Gimenez al centro dell’attacco. Ma non è un affare che suscita entusiasmo.

Nkunku
Milan nel caos: “Nkunku affare senza senso” – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)

Sono in molti a commentare negativamente sui social. Non tanto perché non convinti dalle qualità tecniche del calciatore, quanto perché non certi che sia il tipo di giocatore chiesto da Allegri e preoccupati dal suo cursus in termini di infortuni. Ancora una volta, la società milanista finisce nel mirino. I messaggi sul web non sono particolarmente lusinghieri nei confronti dell’affare condotto dalla dirigenza del Diavolo:

C’è insomma una certa ombra di scetticismo a fare da sfondo. Vedremo quale sarà il verdetto del campo, giudice supremo come sempre.

