L’infortunio cambia il mercato: Vlahovic il nuovo bomber

Giocare con il calciomercato aperto consente ai club di intervenire in caso di un grave infortunio. E Vlahovic potrebbe presto diventare l’obiettivo principale

Gli allenatori non condividono di giocare con il calciomercato aperto, ma in alcune situazioni consente di poter correre ai ripari in caso di infortuni gravi. È il caso del Milan che sta ragionando sul centrocampista dopo il ko di Jashari, ma presto anche un altro club potrebbe intervenire per dare al tecnico un rinforzo di livello dopo il problema fisico non di poco conto. Il guaio è avvenuto poco fa e quindi dovranno essere fatte tutte le valutazioni del caso.

Ma attenzione alla possibilità di intervenire in queste ultime ore di calciomercato per andare a prendere un bomber di livello e il nome di Vlahovic è da tenere in considerazione. Per il momento si è nel campo delle ipotesi e delle valutazioni. Bisognerà capire come si evolverà la situazione nel corso della giornata di domani, ma comunque è una pista da seguire con attenzione.

Calciomercato: Vlahovic affare last minute, decisivo l’infortunio

La Juventus nei giorni scorsi ha confermato Vlahovic tramite le parole di Comolli, ma, in realtà, non ha mai chiuso la porta in modo definitivo ad una sua partenza se si presentasse l’occasione. E quindi massima attenzione ad una pista che potrebbe prendere piede durante la giornata di domani.

Il Chelsea contro il Fulham ha perso Delap per un grave infortunio. L’attaccante dovrà stare fermo ai box per 6-8 settimane e il club londinese potrebbe intervenire sul calciomercato considerata la partenza di Jackson. A questo punto i Blues un tentativo per Vlahovic sono destinati a farlo visto che parliamo di un calciatore comunque importante e che piace da tempo a Maresca. Al momento gli inglesi si sono presi del tempo per decidere puntando sul George, nel mirino della Roma.

Parliamo di un calciatore comunque con caratteristiche diverse da Delap e quindi un intervento sul calciomercato del Chelsea in queste ultime ore non è da escludere. Il nome di Vlahovic è da tenere in considerazione visto che i Blues lo avevano già sondato in passato poi senza particolare fortuna.

Mercato: il Chelsea fa un tentativo per Vlahovic?

Al momento siamo solamente nel campo delle ipotesi. Il Chelsea dovrà ragionare con attenzione su come muoversi nelle ultime ore di calciomercato. L’infortunio di Delap non è sicuramente una buona notizia e saranno prese delle decisioni in breve tempo visto che la sessione chiude fra poco più di 48 ore.

Attenzione alla pista Vlahovic. La Juventus non chiude la porta a prescindere ad una sua partenza anche se poi bisognerà andare a trovare un sostituto. Ma sicuramente il Chelsea resta una possibilità per il serbo con i bianconeri sono pronti a bussare alla porta per Kolo Muani.