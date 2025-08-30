Atalanta
L’infortunio è grave, salta la firma: il club richiama l’attaccante

È già atterrato in città per le visite mediche, ma ora l’operazione potrebbe non andare in porto

Nel calciomercato le sorprese, i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo. Ancor di più all’approssimarsi del gong finale. ‘Basta’ un infortunio per far saltare tutto…

Non è ancora saltato, ma è a fortissimo rischio l’affare Jackson tra Chelsea e il Bayern. Un affare che si è concluso sulla base di un prestito oneroso a 15 milioni con diritto di riscatto fissato a 80, tanto che l’attaccante senegalese è già atterrato a Monaco di Baviera per le rituali visite mediche prima della firma sul contratti.

Maresca: “Due mesi di stop per Delap”. Il Chelsea richiama Jackson, già in Germania

Ecco, però, arrivare l’imponderabile che può mandare a monte tutto: parliamo dell’infortunio accorso a Delap oggi pomeriggio all’inizio del derby londinese col Fulham. Dopo la partita, terminata 2-0 in favore dei ‘Blues’, Enzo Maresca ha annunciato che il suo centravanti (ko il bicipite femorale) dovrà stare fuori per almeno un paio di mesi.

Come riporta ‘Sky Sports UK’, onde evitare di rimanere a corto di uomini in attacco, il Chelsea ha immediatamente contattato Jackson chiedendogli di far ritorno a Londra.

Jackson-Bayern, affare a forte rischio

In pratica ora i ‘Blues’ non sono più intenzionati a completare la sua cessione al Bayern Monaco, a dispetto dela volontà dell’attaccante classe 2001, nelle scorse ore accostato alla Juve come piano B a Kolo Muani, che è quella di firmare con i bavaresi. Staremo a vedere chi la spunterà.

