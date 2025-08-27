Atalanta
Affare fatto con l’Inter, anzi no: c’è un’altra offerta in Serie A

Novità in arrivo per il calciomercato nerazzurro, cambia la strategia per la difesa di Chivu: dietrofront sull’addio

Mancano ancora pochi giorni per la chiusura della sessione estiva di calciomercato ed in casa Inter sono diverse le questioni ancora in ballo, tra le entrate e le uscite. È sfumata la possibilità di portare Lookman alla corte di Chivu, in attacco, mentre a centrocampo il recente arrivo di Andy Diouf ha probabilmente completato il reparto.

Il presidente dell'Inter, Beppe Marotta
Inter, stop all'addio in difesa: c'è un'altra offerta

Nel frattempo in vista di Juventus-Inter, che andrà in scena dopo la sosta, i bianconeri non avranno a disposizione Andrea Cambiaso per i due turni inflitti dal Giudice Sportivo al laterale juventino. Una ‘buona’ notizia per l’Inter che nel frattempo prepara le ultime mosse. La suggestione legata a Gianluigi Donnarumma pare, per il momento, sfumata.

Ancora da chiarire la possibile partenza di Benjamin Pavard, da settimane considerato il maggiore candidato a salutare la Milano nerazzurra. Ma c’è effettivamente un altro profilo che sta prendendo il largo, pronto a dire addio all’Inter nei prossimi giorni. Si parla di Tomas Palacios, centrale argentino che già nel recente passato si era trasferito (in prestito, da gennaio) al Monza.

Mesi utili a mettere esperienza nella testa e nelle gambe di chi, come il 22enne di General Pico, viene da lontano. Già da luglio si pensa alla sua partenza per la quale sembrava essere arrivati ad una svolta definitivo. Il ritorno a ‘casa’, o quasi. Un salto, ancora, nel calcio sudamericano.

Inter, offerta in Serie A: svolta in difesa

Il Santos aveva fatto passi enorme in avanti per la firma di Tomas Palacios, ormai fuori dai piani del club nerazzurro. Il centrale argentino avrebbe cambiato idea per quel che riguarda il suo futuro lontano dalla Serie A e dall’Inter.

Tomas Palacios con la maglia del Monza
Inter, offerta in Serie A: svolta in difesa

I biglietti per la trasferta in Brasile, per domani, erano già stati fatti. Dopo un passato all’Independiente Rivadavia e al Talleres, Palacios è stato acquistato dai nerazzurri per 6,5 milioni di euro esattamente un anno fa. A dodici mesi di distanza, di cui sei vissuti a Monza, ora l’incredibile dietrofront del ragazzo che evidentemente non è più così convinto dal tornare in Sud America. La trattativa con il Santos è finita in standby, non è ancora chiusa del tutto: nel frattempo il centrale ha ricevuto una proposta da un club di Serie A (ma l’entourage smentisce) e sta valutando se accettarla o trasferirsi, effettivamente, in Brasile.

Dal Santos segnali di grande frustrazione visto che si sono mossi in largo anticipo sul ragazzo, con la dirigenza brasiliana che vorrebbe chiudere il prima possibile l’arrivo di due centrali entro martedì prossimo, termine ultimo per la firma degli acquisti nel calciomercato sudamericano.

