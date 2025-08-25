Marotta e il retroscena sul mercato dell’Inter: “E con Lookman è successo questo”

Prima della sfida col Torino, il Presidente nerazzurro ha risposto anche sull’arrivo di un nuovo difensore

“Abbiamo rinunciato a vendere alcuni giocatori che avevano richieste, questo è stato un atto di forza”. Così Marotta sul calciomercato Inter prima della gara col Torino che apre la stagione nerazzurra. Ai microfoni di ‘Sky Sport’, il presidente dell’Inter è tornato sulla vicenda Lookman.

LOOKMAN – “L’Atalanta non l’ha messo in vendita e ne aveva pieno diritto. Per noi rappresentava un’opportunità. Abbiamo investito sui giovani, portando giocatori di età media di 21 anni. Stiamo modellando una rosa in sintonia con i programmi di Oaktree”.

NUOVO DIFENSORE – In conclusione Marotta non ha chiuso alla possibilità che arrivi un difensore entro il 1° settembre. Anche se “non abbiamo una esigenza particolare. Il reparto arretrato dà ampie garanzie, poi vediamo se ci saranno opportunità. Se un giocatore vorrà andare via, lo sostituiremo, tuttavia non prevedo cambiamenti radicali“.