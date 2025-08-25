Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Marotta e il retroscena sul mercato dell’Inter: “E con Lookman è successo questo”

Foto dell'autore

Prima della sfida col Torino, il Presidente nerazzurro ha risposto anche sull’arrivo di un nuovo difensore

“Abbiamo rinunciato a vendere alcuni giocatori che avevano richieste, questo è stato un atto di forza”. Così Marotta sul calciomercato Inter prima della gara col Torino che apre la stagione nerazzurra. Ai microfoni di ‘Sky Sport’, il presidente dell’Inter è tornato sulla vicenda Lookman.

Marotta prima di una partita dell'Inter
Le parole di Marotta prima di Inter-Torino (LaPresse) – Calciomercato.it

LOOKMAN – “L’Atalanta non l’ha messo in vendita e ne aveva pieno diritto. Per noi rappresentava un’opportunità. Abbiamo investito sui giovani, portando giocatori di età media di 21 anni. Stiamo modellando una rosa in sintonia con i programmi di Oaktree”.

NUOVO DIFENSORE – In conclusione Marotta non ha chiuso alla possibilità che arrivi un difensore entro il 1° settembre. Anche se “non abbiamo una esigenza particolare. Il reparto arretrato dà ampie garanzie, poi vediamo se ci saranno opportunità. Se un giocatore vorrà andare via, lo sostituiremo, tuttavia non prevedo cambiamenti radicali“.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie