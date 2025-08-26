Atalanta
Roma, Massara in missione per due colpi: cosa sta succedendo a Londra | VIDEO CM.IT

Il direttore sportivo dei giallorossi ha già in mente gli ultimi affari per rinforzare la rosa di Gasperini: le ultime in casa Roma

Ricky Massara è volato ieri a Londra per chiudere due colpi. La volontà del ds giallorosso è quella di accontentare il tecnico e di rafforzare la rosa con altri quattro rinforzi: attaccante esterno, punta centrale, terzino sinistro e centrocampista.

I nomi più attuali? Tsimikas del Liverpool e George del Chelsea. Il greco ha dato totale disponibilità alla Roma, ma nel suo caso c’è una trattativa per definire la formula: i giallorossi propongono un prestito con diritto di riscatto, mentre i Reds vorrebbero l’obbligo. La valutazione è si aggira tra gli 8 e i 10 milioni di euro. Il greco, ricordiamolo, ha anche altre offerte ed è stato scelto per sostituire Salah Eddine, che è fuori dai piani di Gasperini.

Sul fronte Sancho non si registrano aperture da parte dell’inglese richiesto a gran voce dal tecnico piemontese così, già da alcuni giorni, Massara ha approfondito la situazione di George del Chelsea.

“Al momento rimane una suggestione, perché non mi pare che ci siano condizioni e soprattutto motivazioni per portare avanti trattativa”, aveva spiegato il dirigente prima della partita contro il Bologna. Non solo, i giallorossi vogliono anche un nuovo centrocampista considerando che, come anticipato e confermato anche da Massara, il contratto di Pellegrini non verrà rinnovato.

Movimenti anche in uscita, ma il futuro di Pellegrini resta un’incognita

Sul futuro del centrocampista si è espresso sia Gasperini sia il ds romanista, specificando che si cercherà una soluzione in questa finestra di mercato. Secondo indiscrezioni di Calciomercato.it, proprio le ultime ore di trattative saranno fondamentali. Sempre sul fronte uscite, va monitorata la situazione di Baldanzi.

Il fantasista è stato offerto a diverse società in Italia e all’estero. Per alcuni club, però, come sottolineato anche dal direttore dell’Udinese Nani, resta l’ostacolo ingaggio. E invece Hermoso? Alcuni intermediari avevano provato a piazzarlo tempo fa, ma per Gasperini è un giocatore molto importante e anche contro il Bologna si è dimostrato un elemento valido.

