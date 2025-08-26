In Serie A il valzer delle punte è ancora aperto: Dovbyk diventa bianconero

L’ucraino può essere in uscita dalla Roma e negli ultimi giorni di mercato si potrebbe aprire una pista inaspettata

È stato ed è tuttora un mercato fortemente incentrato sugli attaccanti, sulle punte sempre più protagoniste dei loro soliti valzer. In Premier League ne sanno più di qualcosa, dall’arrivo di Sesko al Manchester United a quello di Gyokeres all’Arsenal. E ancora Joao Pedro al Chelsea ed Ekitike al Liverpool, che a meno di sorprese prenderà anche Isak dal Newcastle.

In Serie A cifre chiaramente inferiori, ma concentrazione massima sui centravanti. L’Inter ha preso Bonny e tenuto Pio Esposito per un doppio colpo di enorme prospettiva. La Juventus si è assicurata Jonathan David e spera ancora di riportare a Torino Kolo Muani. Il Milan ha chiuso per Harder dopo aver rispedito in Germania Boniface, il Napoli ha preso Lucca e con l’infortunio di Lukaku sta piazzando lo sprint per Hojlund. E ancora Krstovic all’Atalanta, Ferguson alla Roma, i ritorni di Dzeko e Immobile. Insomma, è l’attacco che muove il calcio e lo muoverà ancora pure in questi ultimi giorni.

Massara e Gasperini, ad esempio, sono ancora al lavoro per Jadon Sancho: il tecnico vuole solo lui mentre, come vi abbiamo spiegato, il ds e la società non sono affatto convinti per una serie di motivi. Il dirigente giallorosso ieri sera è volato a Londra, serve chiudere una volta per tutte la questione dell’esterno dello United su cui sembrava esserci stata la parola fine. Ma Gasp ha continuato a spingere, volendo vedere un attacco molto diverso da quello attuale. Non solo l’esterno, quindi, ma teoricamente anche un’altra punta al posto di Dovbyk.

Dovbyk sacrificabile, la Roma si guarda intorno: spunta il Newcastle

L’ucraino è assolutamente sacrificabile sia per la Roma che per l’allenatore, ma le difficoltà sono oggettive per la cessione. Arrivato per oltre 35 milioni un anno fa, l’ex capocannoniere della Liga col Girona ha chiuso un campionato discreto a livello realizzativo ma altamente negativo a livello di prestazioni e gioco prodotto.

Il precampionato non è stato affatto diverso, al contrario. E Ferguson lo ha scavalcato praticamente già dalla prima amichevole estiva. Richieste e sondaggi ce ne sono stati per Dovbyk, quello più serio dal Villarreal che però non è andato oltre il prestito – anche oneroso – con diritto di riscatto. La Roma vorrebbe chiaramente cederlo a titolo definitivo, senza contare che dovrebbe trovare nel frattempo anche un sostituto all’altezza.

Il Napoli invece è andato ormai su Hojlund mentre il Milan ha preso Harder e nel caso di un altro acquisto dà la priorità a Vlahovic. I sondaggi inglesi sono più datati, a parte una pista. Come riporta Fabrizio Biafora de ‘Il Tempo’, alcuni intermediari starebbero provando a imbastire una trattativa per portare Dovbyk al Newcastle, che sta cercando una punta per il dopo-Isak. I Magpies possono ragionare quindi sull’ucraino oltre che su Dusan Vlahovic, altro nome finito sulla loro lista. Una situazione che in questi ultimi giorni andrà tenuta d’occhio.