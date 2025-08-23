Roma-Bologna, Dovbyk in campo ma il mercato incombe. E Ferguson gli dà un’altra ‘spallata’

L’ucraino già indietro nelle gerarchie di Gasperini che di certo non lo blinda: la Roma attende un’offerta

L’esordio in campionato ha dato sicuramente le prime indicazioni di campo della nuova Roma di Gian Piero Gasperini. Le scelte del tecnico sono state chiare, a partire dalla difesa con Ghilardi che evidentemente non è ancora pronto per giocare da titolare ed Hermoso che ad ora è avanti nelle gerarchie. E poi Wesley che ha vinto il ballottaggio sulla destra con Rensch e un El Aynaoui da inserire pian piano in certe dinamiche non semplicissime.

Chi invece è sembrato subito pronto è stato Evan Ferguson, arrivato in prestito dal Brighton con diritto di riscatto a una cifra molto alta: il totale sfiora i 40 milioni. L’irlandese è davanti rispetto a Dovbyk, discusso per praticamente tutta l’estate in ottica mercato. L’ucraino non è il giocatore preferito da Gasperini, tutt’altro. E non lo ha nascosto nella conferenza di ieri: “Se partirà? Non ho la sfera di cristallo per sapere cosa succederà in questi dieci giorni. Domani Dovbyk è convocato come gli altri. Lui ‘stonato’? Non era riferito a Dovbyk, vale per chiunque giochi a calcio. Ci sono dei tempi come nella musica: se entri un po’ prima o dopo rischi di steccare. Non ho mai nominato Dovbyk in quel senso. Se mi sembra più intonato Ferguson o Dovbyk? Loro due sono due ottimi strumenti, diversi. Sono in crescita tutti e due anche sul piano dinamico e fisico”.

Oggi l’ex Girona è entrato in campo solo al 73′ dopo una prestazione maiuscola del suo compagno di reparto che di certo non gli faciliterà il compito. Così come è successo con l’infortunio che lo ha fermato diversi giorni durante la preparazione. Qualche sondaggio tra Premier e Liga è arrivato, ma sempre e comunque in prestito, una soluzione che a Trigoria non contemplano, soprattutto dopo l’investimento dell’anno scorso. Al momento i giallorossi restano ancora in attesa di qualche eventuale proposta, non chiudono alla sua cessione.

In questi ultimi giorni si è parlato molto di due big italiane come Napoli e Milan. Gli azzurri ci hanno pensato ma si stanno concentrando su Hojlund mentre i rossoneri hanno scelto Boniface. Ma il nigeriano in questo momento è appeso alla decisione della dirigenza di via Aldo Rossi sulle sue condizioni fisiche. Se dovesse saltare quella di Dovbyk è una pista che potrebbe riaprirsi. Ad ora è difficile pensare a qualche offerta importante, ma la Roma sicuramente resta in attesa e ci spera, anche se sembra complicato. Intanto Ferguson lo ha sorpassato e sta quasi per doppiarlo. Nel finale l’ucraino ha avuto una grande occasione, gestita malissimo.