Milan, caos mercato: “Allegri non gradisce”

Saltato improvvisamente Victor Boniface, il Milan ripiega su un altro attaccante: ma attenzione al retroscena su Massimiliano Allegri

Tutto su Hojlund. No, grazie. Tutto su Boniface. No, neanche lui. E ora il Milan punta su Conrad Harder, attaccante classe 2005 dello Sporting Lisbona, proveniente dalla Danimarca. Un colpo per il presente, ma soprattutto per il futuro. Non occupa slot nella lista Serie A. È un under.

L’affare per il centravanti nigeriano del Bayer Leverkusen era praticamente cosa fatta. Era sbarcato in Italia per le visite mediche che ha regolarmente svolto, ma l’esito non è stato confortante. Specialmente considerato il suo passato con gli infortuni. E Tare e Allegri non avrebbero voluto rischiare di prendersi una responsabilità così grande. D’altronde, il saggio Pantaleo Corvino sostiene che in una squadra di calcio non bisogna mai sbagliare il portiere e l’attaccante.

Ora si punta su Harder, ma c’è un retroscena particolare che il giornalista Pellegatti ha raccontato attraverso i suoi canali.

Milan su Harder, ma Allegri è scettico

Sul proprio canale Youtube, l’esperto rossonero Carlo Pellegatti ha voluto fare il punto sulla trattativa per Boniface: “Tutti hanno sottolineato come avesse avuto tanti problemi fisici. Il Milan ha preso un rischio. E gli esami al Galeazzi hanno confermato che i dubbi sulle condizioni erano plausibili”.

Pellegatti poi prosegue: “A nessuno andava bene di fare una figuraccia e quindi c’è stato un giorno e mezzo di pensamenti. Oggi Allegri è andato a Casa Milan e si dice che abbia chiesto tre giocatori. Qualcuno dice solo la tipologia, qualcuno dice che ha fatto nomi pesanti. In difesa Kim Min-Jae, dal costo proibitivo, l’altro potremmo immaginarlo che è Rabiot. E il terzo è Vlahovic“.

Ma non è tutto. Perché il Milan piuttosto che andare sul serbo, sta puntando forte su Conrad Harder: “Sembra che non sia di gradimento totale da parte di Allegri – suggerisce Carlo Pellegatti – Sembra che piaccia più ai vertici del club rossonero che allo staff tecnico. La posizione è una posizione strana”.

L’affare tra Milan e Sporting Lisbona sembra ben avviato. L’operazione può concludersi per una cifra vicina ai 25 milioni di euro. Il giocatore danese andrebbe a rinforzare un reparto che in questo momento ha bisogno di essere rinnovato. Ha bisogno di nuova linfa. Il progetto Allegri è appena iniziato, ma il mercato può ancora dire tanto in questi ultimi giorni di agosto. Vedremo se saranno rispettate le richieste del mister.