Salta il trasferimento al Milan, Boniface rompe il silenzio: “Clown ovunque”

Il trasferimento di Victor Boniface al Milan salta improvvisamente dopo le visite mediche: il calciatore si sfoga sui social

Dopo aver allentato la trattativa per Hojlund, Tare è andato dritto su Victor Boniface in uscita dal Bayer Leverkusen. Sembrava tutto fatto, l’accordo con il club tedesco era stato trovato in modo anche rapido. Serviva solo un ultimo step: le visite mediche.

Proprio dai test fisici sono emerse complicanze. E in effetti, Boniface non è nuovo a questo tipo di situazioni, perché proprio un recente trasferimento in Arabia sarebbe saltato a causa dei problemi fisici. Ad ogni modo, il Milan ha abbandonato la pista per il nigeriano e ora è in trattativa con lo Sporting Lisbona per Harder.

Boniface, sfogo social: “Se fossi serio giocherei su Giove”

Destino beffardo per il giocatore africano, tra i talenti più interessanti in circolazione nel continente Europeo. Ma i suoi infortuni e le condizioni atletiche non avrebbero convinto il club rossonero ad avanzare nella trattativa. Troppo rischioso per Allegri, meglio andare sul sicuro.

Eppure sembrava tutto fatto. Era venerdì 22 agosto, quando Boniface arrivava in Italia per le visite mediche – già slittate di un giorno. Poi il ritorno in Germania e di conseguenza lo stallo che è diventato una bocciatura per l’affare. Anche il Leverkusen ha confermato che non ci saranno nuovi contatti con il Milan.

Il centravanti del Leverkusen chiaramente non è contento della situazione che sta attraversando. Oltretutto sta subendo parecchie critiche circa il suo status e il livello a cui è arrivato. Boniface è intervenuto pochi minuti fa sulle proprie storie Instagram e ha rotto il silenzio con un post polemico: “Dicono che Boniface non è serio. Io gioco in un club come il Leverkusen e un club come il Milan mi vuole, eppure dicono che non sono serio. Allora, se fossi davvero serio, probabilmente giocherei in un club su Giove. Clown ovunque. Se questo è il mio livello senza essere serio, allora meglio che resto così”.

L’attaccante nigeriano ha ancora qualche giorno di tempo per trovare una soluzione sul suo futuro. Il Milan, invece, ha le idee chiarissime. Si tratta con lo Sporting Lisbona per una cifra vicina ai 25 milioni di euro. Il danese, classe 2005, non occuperebbe slot in lista Serie A e sarebbe un acquisto con prospettive di crescita importante.