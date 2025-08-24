Milan, Boniface sfuma: nuova idea dal Real Madrid

Il Milan si sta allontanando sempre di più da Boniface, sfumato dopo le visite mediche ed il rientro in Germania. A sorpresa il nuovo attaccante da consegnare a Massimiliano Allegri può arrivare direttamente dal Real Madrid. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Sembrava essersi finalmente conclusa la telenovela relativa al bomber per i rossoneri, che però hanno dovuto fare i conti con l’ennesima doccia fredda. Dopo aver inseguito a lungo (l’inseguimento continua ancora) Hojlund ed ancor di più Vlahovic, Tare aveva deciso di puntare deciso su Victor Boniface. Raggiungendo anche in poco tempo una intesa di massima sia con il calciatore che con il Bayer Leverkusen. Le visite mediche, come in molti temevano, però, sono andate diversamente da come tutti si auguravano in casa Milan.

Ci sono stati dei campanelli d’allarme che hanno spinto i rossoneri a rispedire il calciatore in Germania. Probabilmente per rimodulare l’accordo ed abbassarlo visti i problemi riscontrati, ma come dichiarato dal Bayer Leverkusen la trattativa, se il giocatore rientra al campo base, sfuma in maniera definitiva. Per questo motivo, a quanto pare, il Milan ha posto adesso gli occhi in casa Real Madrid per un nuovo attaccante e si tratta di un profilo che può infiammare San Siro se messo nelle condizioni di poter fare la differenza. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano a riguardo.

Milan, occhi in casa Real Madrid per l’attacco: nome nuovo per Allegri

Anche contro la Cremonese, per usare un eufemismo, Santiago Gimenez non ha convinto ed il titolare per Allegri, quando sarà recuperato dal problema al polpaccio, sarà Rafa Leao. Almeno questa è la sensazione. Dal momento che si perderebbero i suoi strappi sulla corsia, il Milan cerca altro ed arrivano importanti notizie dalla Spagna. Secondo quanto raccontato da “Defensa Central”, infatti, il Milan adesso ha posto gli occhi in maniera importante su Gonzalo Garcia, bomber rivelazione del Real Madrid al Mondiale per Club.

E’ un giocatore che ha il gol nel sangue e lo ha dimostrato anche in America. Ha giocato per l’infortunio di Mbappè e per l’assenza di Endrick ed è stato il capocannoniere della competizione, con 4 gol ed 1 assist messi a referto. A quanto pare l’interesse nei suoi confronti da parte del Milan è concreto ed emerge a riguardo anche la posizione del Real Madrid. A quanto pare, infatti, Florentino Perez non ha nessuna intenzione di cedere Gonzalo Garcia, né in prestito né, men che meno, a titolo definitivo.

A quanto pare il club è irremovibile a riguardo ed a conferma della grande stima che ha nei confronti di questo talento gli ha da poco rinnovato il contratto fino al 2030. Insomma, porta chiusa per il Milan e per qualunque altro club che ha manifestato interesse per lui.