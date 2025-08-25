Caos Milan, Harder divide i rossoneri: “Nessun senso logico”

Harder sarà il nuovo attaccante del Milan: il colpo divide anche i tifosi rossoneri. Cosa succede

Fumata bianca per il trasferimento di Conrad Harder al Milan. Come anticipato da CM.IT, l’operazione con lo Sporting è chiusa, manca davvero pochissimo.

Il club portoghese si è assicurato il 10% sull’eventuale futura rivendita del calciatore. A meno di colpi di scena, Harder sarà a Milano già nella giornata di domani per le visite mediche di rito propedeutiche alla firma sul nuovo contratto. Come vi raccontiamo da giorni, sul tavolo del 20enne bomber c’era anche la proposta del Rennes.

Alla fine, però, l’hanno spuntata i rossoneri dopo l’affondo decisivo delle ultime ore in seguito alla mancata chiusura dell’affare Boniface. Anche il colpo Harder divide i tifosi del Milan.

Ecco alcuni dei tweet più significativi raccolti su X dalla redazione di Calciomercato.it.

Come fa uno come sto Harder a valere quasi 30 milioni + % su futura rivendita se ha tipo 3 partite nell’anno scorso?

Se Harder è il vice Gimenez il voto all’operazione è 3

Ora vi chiedo: Avreste mai ceduto Thiaw e Jovic/Abraham per questi due a fronte di oltre 200 mln di cessioni?

Come ho già scritto Harder non ha colpe e va lasciato in pace sperando che ci sorprenda però non posso credere che ci faremo il campionato col Bebote ed un ragazzino di belle speranze.

— Sottobosco (@markorgull) August 25, 2025