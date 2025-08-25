Caos Milan, Harder divide i rossoneri: “Nessun senso logico”

Harder sarà il nuovo attaccante del Milan: il colpo divide anche i tifosi rossoneri. Cosa succede
Fumata bianca per il trasferimento di Conrad Harder al Milan. Come anticipato da CM.IT, l’operazione con lo Sporting è chiusa, manca davvero pochissimo.
Il club portoghese si è assicurato il 10% sull’eventuale futura rivendita del calciatore. A meno di colpi di scena, Harder sarà a Milano già nella giornata di domani per le visite mediche di rito propedeutiche alla firma sul nuovo contratto. Come vi raccontiamo da giorni, sul tavolo del 20enne bomber c’era anche la proposta del Rennes.
Alla fine, però, l’hanno spuntata i rossoneri dopo l’affondo decisivo delle ultime ore in seguito alla mancata chiusura dell’affare Boniface. Anche il colpo Harder divide i tifosi del Milan.
Calciomercato Milan, Harder divide i tifosi: le prime reazioni
Ecco alcuni dei tweet più significativi raccolti su X dalla redazione di Calciomercato.it.
Come fa uno come sto Harder a valere quasi 30 milioni + % su futura rivendita se ha tipo 3 partite nell’anno scorso?
— D i O (@eNo11) August 25, 2025
Se Harder è il vice Gimenez il voto all’operazione è 3
— Nicolusnsju (@NicolaSciarra1) August 25, 2025
Poi con calma Tare ci spiegherà come possa essere Harder il profilo di attaccante proclamato a inizio mercato
— L€0_Nardo (@Nardoz___) August 25, 2025
Si parlava di Leoni e Comuzzo, arriva De Winter
Si parlava di Hojlund e Vlahovic arriva Harder
Ora vi chiedo: Avreste mai ceduto Thiaw e Jovic/Abraham per questi due a fronte di oltre 200 mln di cessioni?
— Musti (@themusti_3) August 25, 2025
Non trovo nessun senso logico intorno ad Harder
13 gol in 2 anni di carriera
25M
Ma probabilmente non capisco un cazzo io
— Piani Mino (@PianiMino) August 25, 2025
Come ho già scritto Harder non ha colpe e va lasciato in pace sperando che ci sorprenda però non posso credere che ci faremo il campionato col Bebote ed un ragazzino di belle speranze.
— Sottobosco (@markorgull) August 25, 2025
Il classe 2005 non convince appieno numerosi sostenitori rossoneri, soprattutto per i costi dell’operazione. Il verdetto, come sempre, sarà quello del campo.