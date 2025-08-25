Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Caos Milan, Harder divide i rossoneri: “Nessun senso logico”

Foto dell'autore

Harder sarà il nuovo attaccante del Milan: il colpo divide anche i tifosi rossoneri. Cosa succede

Fumata bianca per il trasferimento di Conrad Harder al Milan. Come anticipato da CM.IT, l’operazione con lo Sporting è chiusa, manca davvero pochissimo.

Conrad Harder
Conrad Harder al Milan: le reazioni dei tifosi rossoneri (Foto LaPresse) Calciomercato.it

Il club portoghese si è assicurato il 10% sull’eventuale futura rivendita del calciatore. A meno di colpi di scena, Harder sarà a Milano già nella giornata di domani per le visite mediche di rito propedeutiche alla firma sul nuovo contratto. Come vi raccontiamo da giorni, sul tavolo del 20enne bomber c’era anche la proposta del Rennes.

Alla fine, però, l’hanno spuntata i rossoneri dopo l’affondo decisivo delle ultime ore in seguito alla mancata chiusura dell’affare Boniface. Anche il colpo Harder divide i tifosi del Milan.

Calciomercato Milan, Harder divide i tifosi: le prime reazioni

Ecco alcuni dei tweet più significativi raccolti su X dalla redazione di Calciomercato.it.

Il classe 2005 non convince appieno numerosi sostenitori rossoneri, soprattutto per i costi dell’operazione. Il verdetto, come sempre, sarà quello del campo.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie