Scambio con Garnacho e addio Juve: arrivano i titoli di coda

La risposta non ammette repliche e obbliga i bianconeri a guardare altrove per rinforzare il reparto: non se lo sono fatti ripetere

Dopo aver trovato l’accordo per il ritorno di Douglas Luiz in Premier League con il Nottingham Forest, la Juventus si trova dinanzi ad un bivio della sua sessione estiva di calciomercato. Con gli occhi aperti sui risvolti della trattativa Nico Gonzalez-Atletico Madrid, da monitorare con estrema attenzione, Comolli studia le prossime mosse a centrocampo per trovare l’incastro giusto.

Il primo nome nella lista dei desideri dell’area tecnica bianconera continua ad essere Matt O’Riley. Per il centrocampista offensivo del Brighton, però, non è stato ancora trovato l’accordo con il club inglese: convinto, invece, il sì del ragazzo, che ha subito messo in cima alla lista dei desideri la possibilità di atterrare all’ombra della Mole.

Sfumato sul nascere il sogno Tonali, resta molto complicata anche la pista che porta a Hjulmand per il quale lo Sporting CP non è intenzionato a fare sconti. In realtà, non ha mai preso quota in modo concreto neanche la candidatura di Andrey Santos per il quale, come vi abbiamo rivelato in tempi non sospetti, il Chelsea partiva da una base di valutazione da almeno 50 milioni.

Dall’Inghilterra, è stato tolto dal mercato: affare saltato sul nascere

Dal canto loro, i Blues non hanno mai preso seriamente in considerazione l’ipotesi di privarsi del gioiellino brasiliano, che Comolli ha avuto modo di conoscere da vicino nell’esperienza del classe 2004 in prestito allo Strasburgo. A confermarlo sono anche le ultime indiscrezioni che Ben Jacobs ha riferito a The United Stand contestualmente alle ultime sulla trattativa Garnacho-Chelsea.

Secondo quanto riferito, infatti, i Red Devils avrebbero provato ad inserire nell’operazione che potrebbe portare il forte esterno offensivo alla corte di Maresca proprio Andrey Santos. Il gioiellino cresciuto nel vivaio del Vasco da Gama è infatti considerato una pedina assolutamente funzionale allo scacchiere tattico di Amorim.

Immediata, però, la risposta dei londinesi che hanno bocciato senza messi termini quest’ipotesi, togliendo di fatto il proprio centrocampista dal mercato. Nessuno scambio con Garnacho, dunque: i neo Campioni del Mondo contano di definire l’operazione per uno dei vecchi pupilli del Napoli senza inserire nella trattativa un calciatore sul quale tutta l’area tecnica punta in maniera convinta. Anche la Juventus – indirettamente – è avvisata: salvo clamorosi colpi di scena, i bianconeri saranno chiamati a virare su altri obiettivi per puntellare il centrocampo.