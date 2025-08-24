DIRETTA Calciomercato, tutte le notizie di domenica 24 agosto LIVE

Tutti i rumours e le trattative di oggi, domenica 24 agosto, riguardanti la Serie A e non solo: segui la diretta di Calciomercato.it per tutti gli aggiornamenti
Con l’inizio del campionato di Serie A 2025/26 prosegue anche il calciomercato. Ultimi giorni di trattative e fase finale e decisiva della sessione estiva, con ancora numerose operazioni ed affari in sospeso anche per le società italiane.
È il caso, ad esempio, del Milan con Victor Boniface: è infatti attesa nella giornata di oggi la decisione dei rossoneri sulla firma dell’attaccante nigeriano. Si muovono anche Inter e Juventus, con i bianconeri in attesa di risolvere diverse situazioni in uscita da Vlahovic a Nico Gonzalez. Nel frattempo, Gian Piero Gasperini dopo Roma-Bologna ha parlato anche di Jadon Sancho. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
LIVE
Donnarumma, accordo con il Manchester City
Gigio Donnarumma ha raggiunto un accordo personale con il Manchester City ed è pronto ad unirsi a Pep Guardiola. Sono in corso le trattative anche tra i Citizens ed il PSG: la richiesta iniziale sarà di 50 milioni di dollari da parte dei parigini. L’intesa però dipende anche dall’uscita di Ederson al Galatasaray. A riferirlo è Fabrizio Romano.
Gasperini: "Sancho non ha mai detto no alla Roma"
Ai microfoni di ‘Rai Sport’, dopo Roma-Bologna, Gasperini ha parlato così dell’obiettivo Sancho: “Non ha mai detto no alla Roma. Non ha mai detto sì ma nemmeno no”.