DIRETTA Calciomercato, tutte le notizie di domenica 24 agosto LIVE

Gigio Donnarumma ha raggiunto un accordo personale con il Manchester City ed è pronto ad unirsi a Pep Guardiola. Sono in corso le trattative anche tra i Citizens ed il PSG: la richiesta iniziale sarà di 50 milioni di dollari da parte dei parigini. L’intesa però dipende anche dall’uscita di Ederson al Galatasaray. A riferirlo è Fabrizio Romano.