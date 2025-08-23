Boniface ora è a rischio: la decisione del Milan

I rossoneri non sono ancora sicuri di poter puntare sul nigeriano del Bayer Leverkusen e per questo hanno preso una decisione

Il Milan ha finalmente il suo nuovo bomber. O forse non ancora. Nella giornata di ieri è sbarcato a Milano Victor Boniface, attaccante proveniente dal Bayer Leverkusen che farà coppia con Santiago Gimenez e proverà a riportare i rossoneri in Champions League. Ma non è ancora detta l’ultima parola. Nonostante l’arrivo in città e le visite mediche svolte dal giocatore nigeriano, infatti, resta un velo di mistero in queste ore sul suo futuro.

Il motivo è quello che si immaginava e che è stato oggetto di discussione tra i tifosi del Milan e non solo, ovvero le reali condizioni fisiche di Boniface. Che, andando per ordine, è stato protagonista di una trattativa lampo che ha portato a un accordo di prestito oneroso da circa 4 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 24. Totale poco inferiore quindi ai 30. Col giocatore un contratto, in caso di permanenza il prossimo anno, fino al 2030.

Il classe 2000 è sbarcato nel pomeriggio a Linate, poi alle 15.20 circa è arrivato a ‘La Madonnina’ per la prima parte delle classiche visite mediche. Poi alle 17 si è recato al Centro Ambrosiano per l’idoneità sportiva, ma la trafila non si è conclusa lì. Il Milan infatti gli ha fatto svolgere nuovi test medici all’Ospedale Galeazzi, con un ortopedico di fiducia del club. Poco prima delle 21 si è quindi concluso tutto. Ma non è finita.

Milan, le condizioni di Boniface non convincono: chieste ulteriori visite

Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, sarà necessaria oggi una quarta puntata con nuovi esami previsti per Boniface. “Il Milan – dice Matteo Moretto su Youtube – vuole essere sicuro al 100% prima di procedere con le firme. Ieri ha svolto le visite, poi l’idoneità sportiva e delle visite ortopediche ulteriori. Il club rossonero non ha ancora deciso se procedere, ci sono dubbi sullo stato fisico e la continuità di rendimento di Boniface. Il Milan vuole vederci chiaro e approfondire ulteriormente e oggi svolgerà ulteriori accertamenti, ancora più approfonditi. Questa prima parte di visite non hanno dato le garanzie che il Milan si aspettava”.

Per cui ancora tutto in bilico per i rossoneri, che attendono ora di capire se procedere con le firme e mettere il calciatore a disposizione di Allegri. Nel frattempo Tare porta avanti i contatti per Harder dello Sporting, con cui vi abbiamo raccontato sta circolando un’idea di scambio con Santiago Gimenez.