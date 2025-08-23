La posizione di Sancho scatena la bufera: “Resta per finire in tribuna”

Il verdetto è immediato e sta facendo rapidamente il giro del web: non sono tornati indietro

“Ci stiamo riferendo ad un calciatore forte accostato a tutte le squadre italiane. Rimane comunque una suggestione: non mi sembra ci siano le condizioni ma soprattutto le motivazioni per portare avanti la trattativa“: Massara si è espresso in questi termini su Sancho, confermando la fase di stallo di una trattativa mai realmente decollata per volontà del diretto interessato.

Nonostante l’accordo trovato con il Manchester United sulla base di un’operazione complessiva da 24 milioni di euro, la Roma non è riuscita a mettere la freccia nell’affare. La recalcitranza dell’ala inglese – che non ha mai accettato la proposta messa sul piatto da Massara – rappresenta un ostacolo al momento insormontabile. Le parole di Massara certificano al meglio uno scenario che potrebbe cambiare solo se il diretto interessato ritornasse sui suoi passi. Il pressing di Gasperini – che ormai da tempo considera Sancho l’obiettivo prioritario a cui dare la caccia – non sta dando i frutti sperati.

Niente Sancho per la Roma? Reazione immediata dei tifosi

Di un tira e molla – di fatto – non si può parlare nella misura in cui i segnali lanciati da Sancho in questi giorni non sono cambiati. Come prevedibile, però, la posizione che ha deciso di assumere l’esterno inglese sta facendo molto discutere, calamitando i commenti di chi ne pregustavano l’arrivo in Serie A. A tal proposito, ecco una rapida carrellata di commenti:

Sancho deve capire cosa vuole fare da grande, perché se continua così resta a fare tribuna a Manchester — Andrea Gennaro (@andrea81217) August 23, 2025

Dispiace perché il potenziale di Sancho a parer mio era il più alto tra i nomi usciti. Mi aspetto un alternativa in tempi record perché mi rifiuto di pensare che non sia già stata trovata in precedenza anche perché i segnali di #Sancho sono stati gli stessi da inizio trattativa. — KoNeil 🟡🔴 (@ASR_Observer) August 23, 2025

Spero che anche lui capisce che Sancho non vuole venire e che il calcio esiste prima e dopo Sancho — Kais KRIAA (@kaiskriaa79) August 23, 2025

Non è che non ci sono le condizioni, Sancho, proprio non vi ha neanche minimamente preso in considerazione. https://t.co/XMXJLH85PL — Sal (@SalJ80) August 23, 2025

Cioè più che l’alternativa a Sancho, la domanda è se la Roma cerca qualcuno lì o altro. Io non l’ho capito e l’acquisto di Bailey mi fa pensare che Sancho era la classica occasione ma non l’obiettivo. — senior advisor (@exsebio) August 23, 2025

Staremo a vedere quali saranno le prossime mosse della Roma negli ultimi giorni di una sessione estiva di calciomercato che potrebbe regalare clamorosi novità ai giallorossi.