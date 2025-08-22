Inter, Diouf non entusiasma: “Ricorda Kondogbia e Asllani ha statistiche migliori”

Altro che rilancio per Kone, il club nerazzurro ha chiuso a sorpresa per il centrocampista del Lens

I tifosi non sono mai contenti. Lo abbiamo visto con Boniface, lo stiamo vedendo con il neo acquisto dell’Inter: Andy Diouf, centrocampista franco-senegalese che piaceva al Napoli e che i nerazzurri hanno strappato al Lens per 24/25 milioni di euro bonus inclusi.

Tra gli interisti serpeggia curiosità per il giocatore, ma anche timore che possa rivelarsi un flop. C’è chi lo ha subito paragonato a Kondogbia, a proposito di flop nerazzurri…

Ecco alcuni tweet raccolti da Calciomercato.it:

Interisti contenti per l’ennesimo bidone da zero assist e zero reti. #Diouf Grazie Piero 🫶🏻 pic.twitter.com/mve6z7qOlc — 𝙿 (@piovebirra) August 21, 2025

Le statistiche di #Diouf: 2 gol e 2 assist dal 2019 — Go Inter (@it_inter) August 21, 2025

Pure asllani ha statistiche migliori — l’Inter è morta (@Ausilio_Merda) August 21, 2025

Bho a me ricorda tanto Kongobia (o come si scrive) — Nicola Stucchi (@01nikks) August 21, 2025

Sulla carta con l’acquisto di Diouf passa sal lottare per il quarto posto a lottare per il quarto posto — Caterina devi vendere (@interemia_2) August 21, 2025

Inter, Diouf atteso a Milano per le visite mediche

Ormai è tutto fatto per Diouf all’Inter. Il mediano classe 2003 è atteso a Milano tra venerdì e sabato per le consuete visite mediche prima della firma sul contratto di 4-5 anni da circa 2 milioni di euro a stagione.