Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Inter, Diouf non entusiasma: “Ricorda Kondogbia e Asllani ha statistiche migliori”

Foto dell'autore

Altro che rilancio per Kone, il club nerazzurro ha chiuso a sorpresa per il centrocampista del Lens

I tifosi non sono mai contenti. Lo abbiamo visto con Boniface, lo stiamo vedendo con il neo acquisto dell’Inter: Andy Diouf, centrocampista franco-senegalese che piaceva al Napoli e che i nerazzurri hanno strappato al Lens per 24/25 milioni di euro bonus inclusi.

Diouf e Kondogbia ai tempi dell'Inter
Inter, Diouf non entusiasma: “Ricorda Kondobia e Asllani ha statistiche migliori” (LaPresse) – Calciomercato.it

Tra gli interisti serpeggia curiosità per il giocatore, ma anche timore che possa rivelarsi un flop. C’è chi lo ha subito paragonato a Kondogbia, a proposito di flop nerazzurri…

Ecco alcuni tweet raccolti da Calciomercato.it:

Inter, Diouf atteso a Milano per le visite mediche

Diouf esulta dopo il gol alla Fiorentina
Inter, Diouf atteso per le visite mediche (LaPresse) – Calciomercato.it

Ormai è tutto fatto per Diouf all’Inter. Il mediano classe 2003 è atteso a Milano tra venerdì e sabato per le consuete visite mediche prima della firma sul contratto di 4-5 anni da circa 2 milioni di euro a stagione.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie