Roma, ansia Bailey: la situazione tra possibili tempi di recupero, mercato e scelte di Gasperini

Il giamaicano si è infortunato ieri al primo allenamento e rischia di restare fuori qualche settimana: cosa sta succedendo e le preoccupazioni del mister

Uno scherzo del destino. Sono state così le prime ore di Leon Bailey a Roma e poi a Trigoria. Martedì nel pomeriggio è sbarcato a Ciampino tra l’affetto dei tifosi giallorossi, il suo sorriso contagioso, il ‘Forza Roma’ urlato, l’entusiasmo suo e dell’agente che ha immortalato sui social ogni secondo nel centro sportivo. Le visite, la firma, l’annuncio ufficiale e anche il primo allenamento puntando l’esordio immediato sabato sera col Bologna.

Invece no, nella parte finale della seduta mentre calciava il giamaicano ha accusato un problema muscolare, che con il passare delle ore ha preoccupato sempre un po’ di più. Fino alla diagnosi dei primi controlli: “Leon Bailey ha riportato una sospetta lesione miotendinea del retto femorale destro. Nelle prossime ore il calciatore verrà sottoposto ad ulteriori accertamenti diagnostici per stabilire la precisa entità dell’infortunio. Bailey ha già iniziato il trattamento riabilitativo presso il centro sportivo “Fulvio Bernardini”. Questo il comunicato giallorosso.

Oltre al disappunto per l’incredibile sfortuna, sta crescendo anche la preoccupazione a Trigoria. Non dovrebbe trattarsi di un infortunio particolarmente grave, ma l’interessamento del retto femorale non lascia tranquilli soprattutto a poche ore da quanto successo a Lukaku che addirittura potrebbe operarsi e stare fermo parecchi mesi. Non pare assolutamente questo il caso, in caso di lesione i tempi potrebbero aggirarsi in un mese, magari abbondante. Anche considerando che Bailey arriva da una stagione con qualche problemino fisico in cui non ha giocato con grandissima continuità. Dipenderà dal grado.

Infortunio Bailey, quando può rientrare e le possibili scelte di formazione di Gasperini

Salterà le prime due giornate di campionato contro Bologna e Pisa, poi ci sarà la sosta che gli darà qualche giorno di ‘vantaggio’. Probabile a questo punto anche il forfait per Roma-Torino (14 settembre), per poi valutare il derby con la Lazio che ci sarà tra un mese (orario e data da stabilire). Per ora solamente congetture in attesa di esami più specifici.

Ma di sicuro Gasperini è in apprensione, così come lo stesso Bailey nonostante il post con le foto dell’allenamento pubblicate su Instagram in questi minuti. Fa pensare almeno a un po’ di ottimismo. Quello che verosimilmente in questo momento fatica ad avere Gian Piero Gasperini, che ha atteso a lungo un rinforzo offensivo per poi vederlo svanire – almeno nell’immediato – nel giro di qualche minuto. Per questo, che sia Sancho o Fabio Silva oppure qualcun altro, adesso il tecnico – che domani parlerà alle 14 in un’attesissima conferenza stampa della vigilia (diretta scritta su Calciomercato.it) – metterà ancora più pressione sul mercato.

Sulla trequarti può contare a tempo pieno e con convinzione su Matias Soulé, considerando che Baldanzi è in uscita ma ancora a Trigoria, El Shaarawy è una sorta di jolly da impiegare anche a sinistra (oltre a non essere una prima scelta) e che Dybala può partire anche dall’inizio ma senza ancora avere i 90 minuti a certi livelli. Con El Aynaoui che ha agito spesso diversi metri più avanti rispetto alla zona mediana del campo, e che è portato a farlo per caratteristiche, il marocchino può essere una soluzione già per sabato sera, anche a partita in corso. Lo stesso vale per Pisilli, provato anche lui da trequartista in estate.