Rabiot di nuovo in Serie A, la scelta ormai è fatta

Il centrocampista francese è ai ferri corti con l’Olympique Marsiglia e può tornare in Italia: decisione presa

Una vera e propria rottura che sembra incolmabile. Il presidente Pablo Longoria ha descritto la scena come “Un evento di una violenza inaudita, che ha superato i limiti accettabili”. Stiamo parlando della vicenda di Adrien Rabiot, centrocampista dell’Olympique Marsiglia, ormai messo fuori rosa dal club transalpino.

La scelta è stata presa di comune accordo dal club e da Roberto De Zerbi: sia Rabiot che Jonathan Rowe, l’altro protagonista dell’alterco, sono finiti fuori rosa e sono sul piede di partenza. Ed entrambi potrebbero finire in Italia. Mentre l’inglese piace molto al Bologna, sulle tracce del centrocampista c’è il Milan, che ha mostrato interessamento.

Milan, Juve o Roma: Rabiot di nuovo in Italia

E proprio in merito alla situazione Rabiot, abbiamo chiesto ai nostri follower su X, attraverso un sondaggio, quale sarebbe il club di Serie A che deve puntare sul transalpino.

📊SONDAGGIO https://t.co/VdiktdtZ9x📊 Adrien #Rabiot è stato messo ufficialmente sul mercato dall’OM: Quale club di #SerieA dovrebbe puntare sul centrocampista francese❓ 📲RT, VOTA e COMMENTA! — calciomercato.it (@calciomercatoit) August 20, 2025

E la vittoria è andata proprio al Milan. Il club rossonero è stata l’opzione più votata dai partecipanti al sondaggio, con il 37,7%. Nonostante quindi il Milan sia numericamente coperto in mezzo al campo e siano arrivati tre acquisti importanti come Modric, Ricci e Jashari, dovrebbe essere il club rossonero a puntare sul transalpino. Il 28,3% ha invece votato per la Roma: secondo loro dovrebbe essere la società giallorossa ad affondare il colpo per l’ex centrocampista della Juventus.

La stessa Juventus, vecchio club di Rabiot, ha ricevuto invece il 22,6% delle preferenze. C’è qualcuno dunque che sogna il ritorno romantico. Ritorno già ipotizzato, visto che per Rabiot si parla anche di un interesse bianconero. L’opzione meno votata è invece risultata essere l’Inter. I nerazzurri hanno ricevuto l’11,3% dei voti.