Inter, il nuovo centrocampista lo ‘regala’ Mourinho: scambio con Calhanoglu

Affare clamoroso sull’asse Milano-Istanbul: ecco tutti i dettagli

Il Fenerbahce non ha mollato la presa su Hakan Calhanoglu. José Mourinho vuole un grande colpo a centrocampo e il turco dell’Inter è un profilo che scalda l’allenatore portoghese. Proprio dalla sponda gialloblù di Istanbul potrebbe arrivare il rinforzo tanto atteso per mediana di Chivu. Parliamo di un calciatore che ha già giocato in Serie A e che in Turchia è tornato sui livelli di un tempo.

Sofyan Amrabat sarebbe nei radar dell’Inter. Alcune fonti sostengono che il marocchino ex Verona e Fiorentina, ma pure ex Manchester United sia stato proposto ai nerazzurri. Altre, come il collega turco Ekrem Konur, che Ausilio si sia invece mosso in prima persona presentando già una proposta per il cartellino del classe ’97 in possesso di passaporto olandese.

Riportiamo quanto ha scritto Konur sul proprio profilo X: “L’Inter ha verificato la situazione di Sofyan Amrabat. La big italiana ha offerto al Fenerbahce 10 milioni di euro“, mentre al ventottenne “uno stipendio di circa 2,5 milioni a stagione”. Amrabat è approdato al Fenerbahce nell’agosto di un anno, con l’acquisto a titolo definitivo avvenuto poi in questa per circa 12 milioni.

Inter-Amrabat, il Fenerbahce può provare lo scambio con Calhanoglu

Per ragioni di età, ha 29 anni e l’Inter dovrebbe garantirgli almeno un triennale, Amrabat non è il profilo ideale per Oaktree, ma ha le caratteristiche per piacere molto a Chivu: è un mediano dinamico che spazia su tutta la linea di centrocampo ed è in grado di garantire quella copertura al reparto arretrato che nessuno dei calciatori ora in rosa può dare.

I vice campioni di Turchia potrebbe approfittare dell’interesse interista (non confermato) per Amrabat e proporre all’Inter una sorta di scambio – non alla pari – proprio con Hakan Calhanoglu.

Va detto che difficilmente il club di Oaktree accetterebbe questa soluzione, a meno che il Fenerbahce non decida di mettere sul piatto almeno una ventina di milioni per il classe ’94, che ha altri due anni di contratto da 6,5 milioni netti a stagione.