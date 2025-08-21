Erede Douglas Luiz in Premier League: la Juve ha rotto gli indugi

La dirigenza bianconera potrebbe pescare in Premier League il prossimo centrocampista: è perfetto per Tudor

Dodici mesi o poco più: l’avventura di Douglas Luiz alla Juventus ha raggiunto la sua scadenza, ben lontana da quella contrattuale che avrebbe blindato il nazionale brasiliano fino al 2029 a 5 milioni netti all’anno, secondo solo ai 12 di Vlahovic.

E così Damien Comolli ha portato a termine l’ennesima cessione, rimediando ad una valutazione evidentemente errata sull’impatto dell’ex Aston Villa in Serie A. Il Nottingham Forest, dopo un lungo ed estenuante corteggiamento, ha trovato l’accordo con la dirigenza bianconera per riportare in Premier League il 27enne di Rio de Janeiro.

Oggi, dunque, per la Juve una delle priorità è sicuramente rappresentata da almeno un rinforzo a centrocampo. Nelle ultime ore, oltre a Franck Kessie che potrebbe lasciare l’Arabia Saudita, è rispuntato un’opzione clamorosa non solo per la Juve ma per la Serie A in generale. Dopo la rottura con l’Olympique Marsiglia, il grande ex Adrien Rabiot potrebbe tornare in Italia.

Al di là del nodo Vlahovic ancora da sciogliere in attacco – dove, tra l’altro, è in procinto di fare ritorno in via ufficiale Randal Kolo Muani – la mediana resta un punto caldo su cui battere. E così nelle scorse ore è arrivata un’indiscrezione dall’Inghilterra che vedrebbe la dirigenza di casa Juve provare a mettere a segno un colpo da applausi: si guarda al Chelsea di Maresca.

“Contatti con la Juve”: Comolli chiama il Chelsea

Un’idea che, in realtà, arriva da lontano. Alla Juventus Carney Chukwuemeka piace da diverso tempo ma non c’è stato mai modo di riuscire ad approcciare nella maniera ideale il potenziare affare col Chelsea. Le cose, oggi, potrebbero cambiare.

Alex Crook e Ben Jacobs, autorevoli firma di ‘Talksport.com’, hanno riportato nelle scorse l’indiscrezione secondo cui il club torinese si starebbe effettivamente facendo avanti per parlare del 21enne nato in Austria ma inglese d’adozione.

Secondo quanto riportato su ‘X’, infatti, pare che la Juventus abbia già avviato i contatti con la dirigenza del Chelsea per capire se vi siano margini per portare il giovane centrocampista a Torino, a maggior ragione dopo la cessione di Douglas Luiz al Nottingham Forest. La Juventus si starebbe muovendo per un potenziale prestito anche se la dirigenza dei ‘Blues’, che hanno già respinto diverse proposte del Borussia Dortmund, continuano a spingere per una cessione a titolo definitivo.

Il giocatore, ancora molto giovane, potrebbe anche spingere per un’ulteriore stagione in prestito per giocare con continuità, come accaduto l’anno scorso con la maglia del Borussia Dortmund. In questo momento, dunque, si attendono novità a riguardo ma la sensazione è che i bianconeri almeno un grande colpo in mediana lo metteranno a referto. E non è detto che non possa essere proprio il gioiello del Chelsea.