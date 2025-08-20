Primo esonero in Serie A: tocca a Juric con l’Atalanta

L’esonero di Ivan Juric sembra quasi scontato: ecco i primi segnali sulla separazione prima di Natale

Dopo l’addio di Gasperini, che ha accettato l’avventura alla Roma, l’Atalanta ha puntato sull’erede del tecnico di Gruglisco: Ivan Juric. Il tecnico croato arriva da alcuni esperienze deludenti. Dapprima quella giallorossa, culminata con un esonero annunciato dopo poche partite. Aveva in effetti raccolto l’eredità pesante di De Rossi. E successivamente la retrocessione con il Southampton dalla Premier League alla Championship.

L’Atalanta però non ha avuto troppi dubbi nell’affidare l’incarico di gestire la prima squadra all’ex calciatore di Siviglia, Crotone e Genoa. Tuttavia, secondo alcuni bookmakers, il futuro di Juric sembra ormai già scritto. E l’esonero prima di Natale è praticamente scontato.

Juric verso l’esonero prima di Natale, ma anche Chivu rischia grosso

Secondo quanto riportato da Agipronews, alcuni bookmakers danno per spacciato il tecnico croato entro le festività di Natale. Di certo l’Atalanta dovrà affrontare un nuovo capitolo, con la Champions League di mezzo. Una novità per Juric. E per gli scommettitori, il neo allenatore della Dea non regge. Addirittura, l’esonero entro Natale è quotato a 2.00. Lo stesso valore dell’esonero di Di Francesco a Lecce.

Per gli scommettitori non se la passa meglio Cristian Chivu, che ha raccolto la panchina dopo le esperienze titolati e vincenti di Simone Inzaghi. Certo, l’ultimo anno dell’Inter è terminato senza vittorie, con una sconfitta pesantissima in finale di Champions League e un secondo posto in campionato che fa malissimo. E per i bookmakers, l’ex difensore rumeno troverà tante difficoltà: il suo esonero o le dimissioni entro Natale sono quotate tra 4 e 5.

C’è molta più fiducia in Tudor, Allegri e Conte, rispettivamente i mister di Juventus, Milan e Napoli. Per non parlare di Sarri, che nonostante il mercato bloccato e l’assenza dalle coppe, può vantare di una sicurezza attorno alla sua figura. Rischierebbero grosso Cuesta del Parma, Gilardino al Pisa, Pisacane con il Cagliari e Zanetti con il suo Hellas Verona: tutti dati a 2,75 per un esonero entro il 25 dicembre. Molto meno sicuro della propria posizione Davide Nicola, l’uomo salvezza, che ora ha la panchina della Cremonese. Il suo addio anticipato alla panchina dei grigiorossi è dato solamente a 2,25. Poco più di Juric.