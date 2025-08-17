Inter, sgarbo di Marotta alla Juventus: blitz improvviso

I vice campioni d’Italia provano a soffiare un obiettivo ai rivali, il duello si accende: cosa sta succedendo

Il precampionato dell’Inter si è chiuso positivamente con la vittoria per 2-0 sull’Olympiacos. Bene la prova generale dei nerazzurri prima del debutto in Serie A, con le reti di Dimarco e Thuram e una condizione apparsa in crescendo. Chivu ora però attende le risposte giuste sul mercato, dove i nerazzurri, da qualche settimana, sembrano piuttosto bloccati.

C’è ancora molto da fare, per i vice campioni d’Italia, è evidente. Il lungo inseguimento a Lookman per ora non produce risultati. Nel frattempo, sono sfumati un paio di chiari obiettivi per la difesa come Leoni e De Winter. E prosegue il rebus Koné, per il quale si insiste con la Roma. I nerazzurri non vogliono farsi trovare impreparati e per il centrocampo c’è già un piano B che porta a Frendrup. Ma attenzione anche a un altro fronte che può diventare caldissimo, con un duello frontale con la Juventus.

Inter, O’Riley alternativa a Koné a centrocampo

Infatti, il ‘Corriere dello Sport’ in edicola oggi riporta che per i nerazzurri può diventare un’idea Matt O’Riley, giocatore del Brighton già seguito dai bianconeri.

A Torino, si ritiene che il danese possa essere il profilo giusto per sostituire il partente Douglas Luiz e integrare la linea mediana. Ma attenzione all’inserimento dei nerazzurri che potrebbe cambiare le carte in tavola. L’identikit di O’Riley sarebbe altrettanto appropriato, per doti fisiche e tecniche, per migliorare la mediana di Chivu. Il derby d’Italia, insomma, nelle prossime ore potrebbe letteralmente infiammarsi.