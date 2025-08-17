Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Inter, sgarbo di Marotta alla Juventus: blitz improvviso

Foto dell'autore

I vice campioni d’Italia provano a soffiare un obiettivo ai rivali, il duello si accende: cosa sta succedendo

Il precampionato dell’Inter si è chiuso positivamente con la vittoria per 2-0 sull’Olympiacos. Bene la prova generale dei nerazzurri prima del debutto in Serie A, con le reti di Dimarco e Thuram e una condizione apparsa in crescendo. Chivu ora però attende le risposte giuste sul mercato, dove i nerazzurri, da qualche settimana, sembrano piuttosto bloccati.

Marotta
Inter, sgarbo di Marotta alla Juventus: blitz improvviso – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)

C’è ancora molto da fare, per i vice campioni d’Italia, è evidente. Il lungo inseguimento a Lookman per ora non produce risultati. Nel frattempo, sono sfumati un paio di chiari obiettivi per la difesa come Leoni e De Winter. E prosegue il rebus Koné, per il quale si insiste con la Roma. I nerazzurri non vogliono farsi trovare impreparati e per il centrocampo c’è già un piano B che porta a Frendrup. Ma attenzione anche a un altro fronte che può diventare caldissimo, con un duello frontale con la Juventus.

Inter, O’Riley alternativa a Koné a centrocampo

Infatti, il ‘Corriere dello Sport’ in edicola oggi riporta che per i nerazzurri può diventare un’idea Matt O’Riley, giocatore del Brighton già seguito dai bianconeri.

Matt O'Riley
Inter, O’Riley alternativa a Koné a centrocampo – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)

A Torino, si ritiene che il danese possa essere il profilo giusto per sostituire il partente Douglas Luiz e integrare la linea mediana. Ma attenzione all’inserimento dei nerazzurri che potrebbe cambiare le carte in tavola. L’identikit di O’Riley sarebbe altrettanto appropriato, per doti fisiche e tecniche, per migliorare la mediana di Chivu. Il derby d’Italia, insomma, nelle prossime ore potrebbe letteralmente infiammarsi.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie