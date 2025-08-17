DIRETTA Calciomercato: le notizie di domenica 17 agosto LIVE

Come raccolto da calciomercato.it, l’Atalanta ha deciso di virare con convinzione su Zalewski, chiudendo l’operazione con l’Inter, dopo aver incassato due ‘no’ alle altrettante proposte messe sul tavolo per Gosens. No della Fiorentina prima a 14 e poi a 15 milioni, a cui ha fatto seguito l’affondo orobico per l’ex esterno della Roma. Fino a questo momento i giallorossi non avviato dialoghi concreti con il calciatore tedesco.

