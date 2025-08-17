DIRETTA Calciomercato: le notizie di domenica 17 agosto LIVE

I rumours e le trattative di oggi su Calciomercato.it, tutte le ultime su Napoli, Inter, Juventus, Milan, Roma e non solo
Manca pochissimo ormai al via del campionato, ma il calciomercato è ancora nel pieno. Anche quest’oggi, si attendono notizie importanti su vari fronti, su Calciomercato.it tutti gli aggiornamenti minuto per minuto come di consueto.
L’Inter insiste ancora per Lookman, in attesa di sviluppi che possano aprire al buon esito della trattativa per il nigeriano. La Juventus tenta l’accelerazione decisiva per Kolo Muani, così come il Milan prova a percorrere l’ultimo miglio per Hojlund. Anche i campioni d’Italia del Napoli al lavoro per gli ultimi ritocchi per Conte, Gasperini attende altri rinforzi per la Roma.
LIVE
Como, clamorosa ipotesi Laporte per la difesa
Come evidenziato da Sky Sport, il Como starebbe pensando ad Aymeric Laporte come profilo d’esperienza con cui rinforzare il pacchetto difensivo.
CM.IT | Atalanta, chiusura per Zalewski dopo i no della Fiorentina per Gosens
Come raccolto da calciomercato.it, l’Atalanta ha deciso di virare con convinzione su Zalewski, chiudendo l’operazione con l’Inter, dopo aver incassato due ‘no’ alle altrettante proposte messe sul tavolo per Gosens. No della Fiorentina prima a 14 e poi a 15 milioni, a cui ha fatto seguito l’affondo orobico per l’ex esterno della Roma. Fino a questo momento i giallorossi non avviato dialoghi concreti con il calciatore tedesco.
UFFICIALE: Nordi Mukiele è un nuovo calciatore del Sunderland
Mancava solo l’ufficialità che è arrivata proprio in questi minuti: Mukiele è un nuovo calciatore del Sunderland. Trattativa con il Psg perfezionata a titolo definitivo.
Palermo, ai dettagli la trattativa per Joronen
Come riferito da Sky Sport, il Palermo sta perfezionando l’arrivo di Joronen come nuovo portiere dopo l’infortunio di Gomis.
Inter, trovato l'accordo con l'Atalanta per la cessione di Zalewski
Definita la trattativa tra Inter e Atalanta per Zalewski: affare a titolo definitivo sulla base di una valutazione complessiva di 17 milioni di euro.
Milan, rottura totale tra Hojlund e lo United: lo scenario
Come riferito da The Athletic, si va verso la mancata convocazione di Hojlund in vista della sfida tra United ed Arsenal. Messaggio forte dei ‘Red Devils’ con il Milan che potrebbe a questo punto approfittarne.
Roma, addio Kumbulla: è in partenza per la Spagna
La Roma definisce la cessione di Kumbulla, il giocatore è in partenza per il Mallorca: accordo trovato.
Juventus, Andrey Santos in salita: conferme dal Brasile
Dossier Andrey Santos, il Chelsea continua a fare muro: respinta anche un’offerta di 45 milioni di sterline (52 milioni di euro) dal West Ham.
Inter, Asllani vicinissimo al Bologna
Conferme sul passaggio di Asllani al Bologna, vicinissima l’intesa per l’acquisto a titolo definitivo dall’Inter con percentuale sulla futura rivendita.
Atalanta, conferme su Zalewski
Atalanta-Zalewski, arrivano conferme: l’Inter valuta seriamente la cessione.
Juventus, Douglas Luiz 'libera' Kolo Muani
La Juventus spinge per la cessione di Douglas Luiz, il passaggio del brasiliano al Nottingham Forrest permetterebbe l’investimento per il ritorno di Kolo Muani. Si attendono novità nelle prossime ore.
Milan, ancora attesa per Hojlund
Proseguono i dialoghi in casa Milan per Hojlund, il giocatore vuole l’obbligo di riscatto per dare il via libera definitivo. I rossoneri valutano eventuali alternative.