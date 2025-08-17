Milan, Tare chiaro: “Hojlund e Vlahovic? Un attaccante deve arrivare”

Il club rossonero è a caccia di rinforzi nel reparto offensivo: le parole del dirigente milanista sono piuttosto chiare

Il Milan apre la sua stagione ospitando il Bari in Coppa Italia. Per Massimiliano Allegri è la seconda avventura in casa rossonera, anche se il tecnico non ha potuto sedere in panchina per una squalifica.

Prima del fischio d’inizio della gara, Igli Tare, ds rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Sport Mediaset’, soffermandosi in particolare sul discorso mercato e soprattutto sulla questione attaccante: “Hojlund rappresenta un’opzione buona per noi, sappiamo di dover intervenire in quella posizione, anche se il calciomercato è imprevedibile. Sappiamo anche che devono essere giocatori che possono dare qualcosa in più a questo gruppo. Se anche Vlahovic è un’opzione? Assolutamente sì, dobbiamo avere più opzioni. Un attaccante deve arrivare”.

Capitolo centrocampo: “Lo abbiamo detto all’inizio, nelle nostre prime conferenze a Casa Milan. Il nostro progetto è stato anche dimostrato a voi giornalisti, la nostra priorità era lì, il Milan deve essere una squadra che deve dominare e vincere le partite e un centrocampo con Modric, Jashari e Ricci ha alzato livello tecnico di questa squadra. Convincere Modric non è stato difficile, lui da piccolo tifava Milan, ci siamo trovati due vecchi bimbi che tifavano questa squadra, il suo arrivo è un valore aggiunto per questa squadra e questa società”.