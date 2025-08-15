Atalanta
Juve, strada tracciata: prossimo colpo deciso dopo Kolo Muani

Foto dell'autore

Il club torinese si prepara agli acquisti decisivi per l’inizio della stagione: dopo l’attaccante, un altro affare imprescindibile per la squadra di Tudor

A Ferragosto, a due settimane dalla fine del mercato e a una dall’inizio del campionato, può sbloccarsi, forse, finalmente il mercato della Juventus. E’ il momento di accelerare e di concludere i tanti discorsi in sospeso che stanno caratterizzando l’estate bianconera, Comolli entra in una fase delicatissima che può definire i programmi a medio e lungo termine.

Comolli
Juve, strada tracciata: prossimo colpo deciso dopo Kolo Muani – Calciomercato.it (screen shot Youtube)

La Juventus ha ripreso i contatti con il Psg per Kolo Muani, è lui l’obiettivo primario e fondamentale da portare a casa il prima possibile per accontentare le richieste di Igor Tudor. Un altro fronte che può portare novità è l’asse che può aprirsi con l’Atletico Madrid per la cessione di Nico Gonzalez. Con la partenza dell’argentino, altre opportunità si aprirebbero. Di certo, la Juve ha bisogno di rinforzi e non può limitarsi al solo attaccante francese. Le idee su ciò che serve alla squadra sono piuttosto chiare nell’ambiente.

Juventus, dopo Kolo Muani è il turno di Molina: il verdetto del sondaggio di CM.IT

La redazione di Calciomercato.it, sui propri canali, ha proposto il consueto sondaggio quotidiano, nel quale ha chiesto agli utenti quale colpo servirebbe nell’immediato alla Juventus subito dopo Kolo Muani.

Molina
Juventus, dopo Kolo Muani è il turno di Molina: il verdetto del sondaggio di CM.IT – Calciomercato.it (fonte: © Lapresse)

Il verdetto va a favore del laterale destro Nahuel Molina, che dovrebbe essere, nei piani di molti, integrato in squadra già entro la prima giornata di campionato, così come da preferenza del 41,1% dei votanti.

Una esigenza che si impone nettamente sugli altri profili proposti, quelli di Hjulmand, O’Riley e Bissouma, non così impellenti.

