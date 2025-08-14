Juventus, bocciata la doppia mossa di Comolli: “Poco senso”

Le manovre di mercato dei bianconeri continuano a far storcere il naso: ecco cosa è successo

Sono giorni molto caldi per il mercato della Juventus, impegnata ad imprimere una svolta a questo punto decisiva alla propria sessione estiva di calciomercato. Le ultime ore sono state particolarmente prolifiche per i bianconeri che se da un lato hanno cambiato per strategia per Kolo Muani, avallando il ritorno del francese indipendentemente dal futuro di Dusan Vlahovic, dall’altra hanno raccolto feedback importanti sul fronte Nico Gonzalez-Atletico Madrid.

L’effetto domino in casa bianconera sembra piuttosto chiaro. L’eventuale cessione di Douglas Luiz, per il quale i contatti con la Premier non si sono ancora tradotti in offerte tali da far saltare il banco, spianerebbe la strada ad un altro innesto in mezzo al campo. Uno degli obiettivi cerchiati in rosso nei dossier di Comolli è sicuramente il profilo di O’Riley, dal quale sono già arrivate aperture di un certo tipo all’ipotesi bianconera.

Quella vista all’opera nelle prime amichevoli, del resto, è sembrata una squadra piuttosto fluida, abile nel ruotare gli uomini a centrocampo grazie anche all’abbondanza di mediani in rosa. Che gli esperimenti fatti possano essere il preludio al passaggio in pianta stabile ad un centrocampo a tre è ancora prematuro dirlo; rispetto alla scorsa stagione, nella quale i moduli prevalenti furono il 4-2-3-1 sotto Motta e il 3-4-2-1 della gestione Tudor, qualcosa in mediana potrebbe cambiare.

Calciomercato Juventus, il centrocampo è un dilemma: Comolli ‘rimandato’

Ed è quest’altezza che si inserisce l’appunto fatto da Graziano Carugo Campi alle mosse di mercato della Juventus. Secondo Campi, infatti, l’eventuale acquisto di una nuova mezzala e il passaggio ad un centrocampo a tre comporterebbe l’inevitabile esclusione di Conceicao. Ecco quanto riferito sull’argomento:

“La Juve cerca una mezzala per passare a un centrocampo a tre. Questo comporterebbe l’esclusione di Conceicao, con Nico Gonzalez esterno a destra coperto da Kalulu. L’acquisto del portoghese, come quello di Joao Mario, sembra avere poco senso. Non discuto le qualità ma l’utilità”.

In realtà – e la trasferta di Dortmund ne è stata una prima testimonianza tangibile – non è escluso che la nuova veste tattica della ‘Vecchia Signora’ sia il 4-3-2-1, visto che il lavoro che Tudor richiede a Conceicao, cioè quello di stringere molto più verso il centro del campo per dare supporto all’attaccante di riferimento, spinge il portoghese ad ‘isolarsi’ meno sulla corsia destra. Ad ogni modo, sarà necessario aspettare le prime amichevoli per avere un quadro più chiaro della situazione.