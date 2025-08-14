Douglas Luiz resta in Serie A: le cifre che chiudono il cerchio

Douglas Luiz è pronto a tradire la Juventus e a restare in Serie A: ipotesi clamorosa al vaglio, c’è l’indizio di mercato

Il calciomercato bianconero passerà, inevitabilmente, da diversi addii: un fattore, quello delle cessioni, troppo importante per sperare in qualche colpo last minute. Gli indiziati a fare spazio e portare denaro fresco nelle casse bianconere sono principalmente due.

Dusan Vlahovic e Douglas Luiz, entrambi reduci dall’amichevole contro la Next Gen nella quale sono pure andati a segno. Se per il serbo la rottura è ormai totale e anche dopo la rete è stato violentemente fischiato e contestato dai tifosi, resta leggermente più morbido lo scenario che abbraccia l’ex Aston Villa. Da tempo il Nottingham Forest ha messo il nativo di Rio de Janeiro in cima alla lista della spesa ma l’intesa con la Juve non è ancora arrivata. Perché Douglas Luiz è costato ben 51 milioni di euro a bilancio, un anno fa: un dolorosissimo salasso, economicamente parlando, se si pensa al suo apporto quasi nullo nel corso della sua prima ed unica (verosimilmente anche ultima) annata con addosso la maglia della Juve.

27 apparizioni, 877′ totali tra campionato e coppe senza né gol nè assist: una delusione senza appello. D’altronde da Torino si stanno affacciando da tempo alla possibilità di rimpiazzare il classe ’98 legato alla Juve da un contratto da 5 milioni netti a stagione e valido fino all’estate 2029. O’Riley del Brighton, su tutti, pare il candidato principale a prendere il suo posto. Nelle ultime ore si è fatta strada una possibilità pazzesca, in Serie A, che suonerebbe come un vero e proprio tradimento ai danni della Vecchia Signora.

Douglas Luiz a Milano: lo scenario

Quando si ‘muovono’ i Bookmakers indicano, spesso e volentieri, la via del mercato. E proprio per quel che riguarda il centrocampista sudamericano sono spuntate delle quote semplicemente pazzesche che aprono scenari fino ad ora impronosticabili.

Secondo ‘Talksport bet’ il club in vantaggio per mettere sotto contratto Douglas Luiz, in questo momento, è l’Everton: la firma viene pagata 4 volte la posta. La sorpresa più grande, però, si chiama Milan. I rossoneri, dopo Ricci, Modric e Jashari, potrebbero scommettere sul brasiliano che viene quotato a 6. Sale a 7 il Nottingham Forest mentre l’altra sorpresa italiana è a 9 al pari del West Ham: si tratta dell’Inter. I nerazzurri non stanno vivendo un’estate propriamente esaltante, sia per le prestazioni in campo che per le scelte in sede di mercato.

E così il rilancio di Douglas Luiz alla corte di Chivu resta una possibilità da tenere in considerazione, leggermente più distaccata dalle altre. Chiude il Barcellona a quota 16, una pista complicata anche perché i catalani vivono un pessimo momento dal punto di vista economico e stanno facendo i conti soprattutto con le uscite per fare cassa e reinvestire. Le sirene della Premier League rimangono vive per Douglas Luiz ma occhio a Milan ed Inter: da qui a fine agosto qualcosa potrebbe muoversi tramutando la suggestione in qualcosa di più.