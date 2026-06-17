PAGELLE E TABELLINO Inghilterra-Croazia 4-2: Kane show, Modric tradisce i suoi

I voti, le statistiche e il racconto dell’esordio della nazionale inglese al Mondiale 2026. Gli uomini di Tuchel hanno affrontato la Croazia di Modric

L’Inghilterra di Kane e Bellingham contro la Croazia di Modric e Pasalic. Il Gruppo L che prevede anche la sfida tra Ghana e Panama, ha preso ufficialmente il via. La nuova Inghilterra di Tuchel ha affrontato la Croazia di Dalic, una delle formazioni con la media età più alta e ricca di calciatori che militano nel campionato italiano, come il milanista Modric, l’atalantino Pasalic, il lariano Baturina, l’interista Sucic, oltre a Vlasic, Pongracic e Moro (inizialmente in panchina) e l’ex interista Perisic.

Kane e Bellingham show

Ritmi alti sin dalle prime battute. Il pressing altissimo della Croazia mette in difficoltà l’Inghilterra, che impiega qualche minuto di troppo per riuscire ad entrare in partita. Dopo un primo tentativo di Kane, deviato in corner, arriva il primo e già decisivo episodio: Modric prova ad allontanare un pallone dalla propria area ma viene anticipato da Madueke; il regista del Milan non riesce a fermare il suo movimento e colpisce in pieno il fantasista inglese, portando Turpin a concedere il penalty: Livakovic ipnotizza Kane, ma il Var richiama Turpin segnalando un’irregolarità del numero uno e imponendo la ripetizione. Al secondo tentativo il centravanti non sbaglia.

Il primo tempo regala poco altro; almeno fino al 35′ quando Baturina si inventa una traiettoria eccezionale che si spegne alle spalle di Pickford inutilmente proteso in tuffo: è il gol del pareggio. Ma la gioia per i croati dura poco: passano sei minuti ed Harry Kane dimostra a tutti cosa vuol dire, nel calcio moderno, poter disporre di un centravanti. Si avventa su un corner e di testa insacca la rete del 2-1. Sembra il giusto epilogo ad una prima frazione dove gli inglesi hanno costruito di più, ma ad un passo dallo scadere del quinto ed ultimo minuto di recupero, arriva la fiammata croata; bella palla di Pasalic per Perisic, intelligente sponda di testa per Musa, che calcia al volo e pareggia.

Pronti, via e la ripresa inizia con il botto: lancio in avanti di Anderson per Bellingham, che si invola sulla destra e una volta in area batte Livakovic con un tiro preciso che si insacca nell’angolino. Il fuoriclasse del Real Madrid prova a ripetersi due minuti dopo, ma la sua conclusione a colpo sicuro è respinta in corner dal portiere croato; dalla bandierina è O’Really a sfiorare la quarta rete con un colpo di testa che lambisce il palo. E’ il momento migliore per gli uomini di Tuchel, che creano occasioni a ripetizione: Rice calcia dal limite e trova la grande risposta del numero uno croato. Su un altro corner, Livakovic si supera con un doppio, prodigioso intervento, respingendo prima la conclusione di testa di O’Really, poi la successiva ribattuta di Gordon. Passa un minuto (siamo al 57′) e il portiere croato è ancora formidabile nel respingere un doppio tentativo ravvicinato di Kane. Al 785′ fiammata croata: Marco Pasalic (subentrato a Vuskovic) calcia con potenza da buona posizione, trovando la risposta di Pickford.

La Croazia prova a spingere, ma si scopre e concede spazi: all’85’ Rashford (entrato in campo pochi minuti oprima), riceve in area da sinistra, rientra sul destro e insacca la rete del 4-2. Nel finale occasioni da una parte e dall’altra: Kane si immola e salva sul tiro a colpo sicuro di Gvardiol, evitando pericoli nel finale.

Inghilterra-Croazia, top e flop

Top

Kane 8: Il prototipo del centravanti vecchia maniera. Il classico numero nove che fa reparto da solo e che è in grado di impensierire un’intera difesa. Dopo aver fallito la prima occasione dal dischetto, si riscatta sfruttando la ripetizione imposta da Turpin. Poi, prima dell’intervallo, si avventa su un corner e realizza la sua doppietta. Raggiunge quota 81 (in 115 gare) con la maglia della nazionale. Nel finale si trasforma in difensore e salva sul tiro a colpo sicuro di Gvardiol.

Bellingham 7: Classe, intelligenza e furbizia a servizio della squadra: ruba palloni agli avversari, ne gioca una quantità enorme nella prima frazione e ad inizio ripresa si mette in proprio, con la giocata che vale il gol del 3-2.

Livakovic 7,5: Incolpevole sui gol inglesi, salva in almeno quattro occasioni la propria porta, respingendo da campione i tentativi di Rice, O’Really, Kane e Gordon.

Baturina 7: Per una buona mezz’ora sembra girare a vuoto, incapace di mettersi in evidenza e di creare pericoli alla porta inglese. Poi, alla prima, vera occasione, si inventa una prodezza eccezionale. Un tiro preciso che batte Pickford e regala alla Croazia il pareggio.

Flop

Modric 5: Primi dieci minuti da incubo: prima sbaglia un controllo a centrocampo facendo ripartire l’azione inglese, poi regala un calcio di rigore scalciando in area Madueke: un’ingenuità decisamente insolita per un giocatore del suo stampo. Esce dopo 58′, nei quali ha deluso le aspettative

Pasalic 5,5: Più terzino aggiunto che mezzala; più che apprezzabile l’apertura per Perisic che da il via all’azione del gol del momentaneo 2-2; in netto ritardo su Bellingham in occasione del terzo gol inglese.

Inghilterra-Croazia, le pagelle

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford 6; James 5,5, Konsa 5,5, Stones 6, O’Reilly 6,5; Anderson 7, Rice 6,5; Madueke 6,5, Bellingham7, Gordon 6; Kane 8. Ct. Tuchel.

CROAZIA (3-4-2-1): Livakovic 7,5; Sutalo 5,5, Vuskovic 5,5, Gvardiol 6; Stanisic 5,5, Modric, 5 Mario Pasalic 5,5, Perisic 6; Petar Sucic 6, Baturina 7; Musa 7. Ct. Dalic.

Inghilterra-Croazia, il tabellino

MARCATORI: 12′ rigore Kane (I), 36′ Baturina (C), 42′ Kane (I), 45+5′ Musa (C), 47′ Bellingham (I).

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; James, Konsa, Stones, O’Reilly; Anderson, Rice; Madueke, Bellingham, Gordon; Kane. Ct. Tuchel.

CROAZIA (3-4-2-1): Livakovic; Sutalo, Vuskovic, Gvardiol; Stanisic, Modric (58′ Kovacic), Mario Pasalic, Perisic; Petar Sucic, Baturina; Musa. Ct. Dalic.

ARBITRO: Turpin (Fra).

AMMONITI: –

ESPULSI: –