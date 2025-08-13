Accordo e addio Milan: arriva al posto di Douglas Luiz

Trasferimento che coinvolge il Diavolo e la Juventus, anche se indirettamente: la nuova offerta cambia tutto

Grandi acquisti ma anche grandi cessioni. Si gioca su questo filo sottile buona parte del calciomercato in questa fase e particolarmente per alcuni club, come ad esempio la Juventus, ma non soltanto, come chiave per dare il via libera a nuovi acquisti.

Una necessità, per i bianconeri, quella di dire addio ad alcuni giocatori che non fanno più parte dei piani, per monetizzare. Si sta lavorando all’addio di Douglas Luiz, tra gli altri. Un acquisto che si è rivelato infelice per i torinesi, quello del brasiliano. La sua partenza libererebbe spazio in rosa per un centrocampista più adatto alle idee di Tudor e anche nelle casse e nel monte ingaggi. Ma il mercato, come stiamo scoprendo sempre di più, è un gioco di intrecci. E in quello a distanza con il Milan, le cose possono mettersi a favore dei rossoneri e a sfavore della Vecchia Signora.

Milan, rilancio Nottingham per Musah: è una beffa per la Juventus e anche per il Napoli

Una delle pretendenti più accreditate per Douglas Luiz è il Nottingham Forrest. Che però starebbe virando con decisione su Musah, rilanciando la sua precedente offerta al Milan.

Secondo quanto spiegato da ‘TeamTalk’, infatti, i rossoneri avrebbero aumentato le loro richieste a 35 milioni di euro, bonus compresi, una cifra che però la società britannica vorrebbe investire. Questo farebbe sfumare il trasferimento di Douglas Luiz, che resterebbe dunque ancora alla Juventus. Al tempo stesso, c’è il Napoli su Musah, come potenziale vice Anguissa, ma anche per gli azzurri dunque si materializzerebbe la beffa.