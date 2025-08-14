“100 milioni di euro all’anno”: pazza idea in Arabia per il candidato Pallone d’Oro

Un candidato al Pallone d’Oro rifiuta un trasferimento clamoroso in Arabia: avrebbe guadagnato 100 milioni di euro in 12 mesi.

Un’offerta da 100 milioni di euro a stagione: no, non è uno scherzo. È realmente accaduto e arriva direttamente dall’Arabia.

Il calcio si sta trasformando, sarebbe una follia dire il contrario. Basti pensare alla decisione di Simone Inzaghi, che ha preferito lasciare l’Europa nel pieno della maturità da allenatore, all’apice della sua carriera a bordocampo, per inseguire i soldi arabi. Stipendio irrinunciabile, ma il fascino di giocare una Champions League non ha prezzo. O anche l’incredibile offerta accettata da Retegui, che dopo appena due anni in Serie A ha preferito abbandonare l’Italia e il calcio europeo. Dal Sud America, da semisconosciuto, ai 20 milioni di euro all’anno percepiti all’Al-Qadisiya.

Ora è uscito un nuovo retroscena. E questa volta riguarda un candidato al Pallone d’Oro, che fino a qualche anno fa è stato vicinissimo dal vincerlo. O forse, è solo stato derubato. Si tratta proprio di Robert Lewandowski.

Lewandowski rifiuta 100 milioni di euro all’anno: il retroscena pazzesco

Durante la stagione interrotta dal Covid, Lewandowski era in pienissima lotta per la conquista del Pallone d’Oro. Senza ombra di dubbio era il calciatore del momento e lui stesso si è sentito tradito dalla decisione di France Football di non assegnare il riconoscimento.

A distanza di anni, il centravanti del Barcellona resta protagonista in Europa. Segna a raffica, fa segnare, si diverte. Ed è ancora tra i migliori al Mondo, tant’è che è inserito ancora nelle nominations per il Pallone d’Oro 2025. Ma in pochi sapevano che avrebbe potuto dire addio al calcio europeo già un anno fa.

Infatti, il suo agente Pino Zahavi ha rivelato ai media polacchi che l’anno scorso è arrivata una clamorosa offerta dall’Arabia: “Lewandowski ha ricevuto un’offerta concreta da 100 milioni di euro a stagione. A stagione! Ma lui ha preferito lottare per LaLiga e per la Champions. E ha quasi raggiunto entrambi gli obiettivi”.

Lewa resta focalizzato sul calcio europeo. Non ha intenzione al momento di inseguire soldi, che nel corso della sua carriera è riuscito ugualmente a guadagnare. Vuole ancora togliersi soddisfazioni contro i migliori al Mondo e dominare le classifiche. In Europa c’è ancora qualcuno che antepone le proprie ambizioni sportive a quelle economiche.