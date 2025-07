Ritorno impensabile in Serie A: “Alla Juve con Simone Inzaghi”

L’ex tecnico dell’Inter e il possibile ritorno immediato in Serie A per sedersi sulla panchina della storica rivale dei nerazzurri. Un suo fedelissimo potrebbe seguirlo a Torino

Per non pochi addetti ai lavori l’avventura di Simone Inzaghi in Arabia, potrebbe durare non più di un anno. Quindi finire in anticipo rispetto alla scadenza del contratto con l’Al-Hilal – da 25 milioni a stagione – fissata a giugno 2027.

L’ex Inter potrebbe tornare in Italia già nell’estate 2026. Per lui si parla di nuovo della Juventus, che avrebbe fatto un sondaggio prima dell’addio ai nerazzurri. C’era ancora Cristiano Giuntoli.

A Torino e non solo, c’è chi considera concreta l’ipotesi di un approdo di Inzaghi sulla panchina bianconera.

Inzaghi alla Juve, al posto di Igor Tudor o chi per lui. E nella nuova esperienza potrebbe seguirlo un suo fedelissimo. Non all’Inter ma alla Lazio.

Un fedelissimo che ha ritrovato proprio all’Al-Hilal: chiaro il riferimento a Sergej Milinkovic-Savic, in Arabia già da due stagioni. Lotito lo ha ceduto nel 2023 incassando circa 40 milioni.

Suo fratello Vanja ha appena lasciato Torino e il ‘Toro’ per accasarsi al Napoli, mentre lui potrebbe arrivare all’ombra della Mole fra meno di dodici mesi e a parametro zero.

Proprio a giugno 2026, infatti, terminerà il suo contratto con l’Al-Hilal.

Inzaghi, dall’Inter alla Juve dopo l’Al-Hilal: potrebbe seguirlo Milinkovic-Savic

Milinkovic-Savic alla Juve con Inzaghi è una suggestione di mercato lanciata, o meglio rilanciata oggi da Tony Damascelli a ‘Radio Radio’.

Le parole del giornalista, da sempre vicino al mondo bianconero, sono state riportate su X dal direttore dell’emittente capitolina, Ilario Di Giovanbattista.

#Damascelli a #RadioRadioLoSport: ” e se domani…. oltre a Vanja che va a Napoli arrivasse anche Sergej Milinkovic Savic? Per domani intendo il prossimo anno”. Tony fa esplicitamente capire che Sergej torna in Italia alla Juventus con Inzaghi. — Ilario RadioRadio (@IlarioDiGiovamb) July 25, 2025

Per Inzaghi, la Juve sarebbe la terza panchina di Serie A. Sicuramente il suo eventuale approdo in bianconero farebbe molto discutere visto il suo recentissimo passato – tra successi e insuccessi, l’ultimo pesantissimo in finale di Champions League – alla guida della storica rivale.