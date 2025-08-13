Svolta Milan, Hojlund ha detto sì: tutte le cifre

Il destino della punta danese si inizia a delineare: arrivano aggiornamenti sull’approdo di Rasmus Hojlund al Milan

Il capitolo legato all’attacco è il più rovente in casa Milan. Nei prossimi giorni sono attese novità per quanto riguarda la ricerca di una punta che possa far felice Allegri, in vista dell’esordio in campionato contro la Cremonese.

Dusan Vlahovic resta un’opzione, una possibilità che in questo particolare momento è stata messa in ghiaccio in attesa di capire le prossime mosse della Juventus. L’attaccante serbo, che Allegri ha già allenato a Torino e accoglierebbe a braccia aperta in quel di Milanello, resta in scadenza nel 2026 e per comprendere il suo destino saranno decisive le prossime due settimane. Nel frattempo il Milan sta spingendo sull’acceleratore per quello che, in termini concreti, è l’obiettivo primario dell’estate rossonera: Rasmus Hojlund. La punta del Manchester United piace ai dirigenti di Via Aldo Rossi, per età, doti tecniche e – oggi – soprattutto condizioni economiche favorevoli., almeno nell’immediato.

Negli ultimi giorni si è parlato tanto di Hojlund al Milan, con il Manchester United determinato a lasciar partire il 22enne di Copenaghen dopo i tanti e costosissimi acquisti in attacco. L’ultimo, Benjamin Sesko, sarà il titolarissimo al centro dell’attacco di Amorim: costo dell’operazione, 76 milioni di euro. Dopo l’apertura del Manchester United al prestito dell’ex bomber dell’Atalanta che – va ricordato – resta sotto contratto fino al 2028, sono arrivate novità importanti anche per quel che concerne la volontà del giocatore che all’inizio sembrava titubante sull’accettare la corte del ‘Diavolo’.

Hojlund-Milan, il colpo costa caro

Hojlund al Milan, un’operazione che ha tutte le carte in regola per tramutarsi in realtà. Servirà tempo e margine di manovra per mettere insieme tutti i pezzi di un puzzle complicato ma che potrebbe dare una grossa mano ad Allegri nel corso della stagione.

Secondo quanto rivelato da ‘Sportmediaset‘ nella tarda serata di ieri c’è stato un primo contatto tra l’amministratore delegato rossonero Giorgio Furlani e Kees Vos, proprietario della SEG, agenzia che cura gli interessi di Hojlund. Il giocatore, resosi conto dell’ormai chiusura in attacco a Manchester, ha aperto al trasferimento al Milan. Un affare che, dunque, potrebbe decollare nei prossimi giorni.

Intanto il giornalista ed esperto di mercato Matteo Moretto su ‘X’ ha rivelato quelle che sarebbero le cifre dell’operazione tra Milan e Manchester United. Prestito oneroso a 5-6 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 45. Un esborso importante, eventualmente, da affrontare tra un anno. Nel frattempo il clima intorno all’operazione si fa cautamente ottimista: la dirigenza di Via Aldo Rossi resta in prima fila per Hojlund.