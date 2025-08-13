Buonuscita e addio Juve: l’annuncio su Vlahovic semina il caos

Il bomber serbo destinato a salutare il club bianconero: spunta l’annuncio che spiazza i tifosi della Juventus

In un’estate lunga e carica di novità quelle che riguardano la Juventus potrebbero caratterizzare soprattutto la seconda metà di agosto. Tante le piste in divenire, con il dg Comolli che è chiamato a risolvere in primissimo piano la questione più spinosa.

Quella riguardante Dusan Vlahovic, un corpo estraneo all’interno del mondo Juve, il cui futuro è definito da tempo. Già da diversi mesi è stata messa la parola fine sul rapporto tra i vertici bianconeri e l’attaccante di Belgrado. In questa nuova stagione che sta per cominciare non giocherà a Torino, oppure resterà come terza scelta. Il cruccio più fastidioso per la dirigenza juventina è chiaramente lo stipendio del serbo che, nell’ultimo anno di contratto che lo lega al club fino al 30 giugno 2026, ‘rischierebbe’ di guadagnare ben 12 milioni di euro netti.

Ecco perché la Juve sta spingendo affinché le strade si dividano. L’attaccante nelle recenti uscite con la maglia bianconera è sembrato decisamente sotto tono, con i tifosi della Juve che lo hanno preso di mira soprattutto per una giocata da dimenticare contro il Borussia Dortmund. La Juventus è già andata avanti, ha preso Jonathan David a zero e sta ancora trattando con il PSG il ritorno di Kolo Muani.

Addio Vlahovic, ecco quando. E sul Milan…

Sotto la lente d’ingrandimento del giornalista di ‘Sportmediaset‘ Gianni Balzarini, notoriamente molto informato sulle vicende di casa Juventus, è finita proprio la questione Vlahovic. Il parere a riguardo è netto.

“Non c’è possibilità che Vlahovic rimanga alla Juventus, un calciatore che si comporta così fregandosene di certe figure… Non esiste che resti”. Poi si sbilancia sul quando avverrà la partenza del 25enne di Belgrado, ormai fuori dai piani di Igor Tudor: servirà attendere ancora un po’. “Penso si arriverà dopo Ferragosto, molto dopo Ferragosto, per risolvere questa questione. Non ci sono più le condizioni per andare avanti insieme. Ed il Milan è rimasto l’ultimo baluardo”.

Proprio la pista rossonera sembra essersi, all’apparenza, raffreddata. Il Milan, da giorni in pressing su Hojlund per convincerlo a lasciare il Manchester United, oggi non è caldissimo sulla punta serba. Ma da qui a fine agosto nulla è chiuso. Anzi. Balzarini prosegue il suo discorso: “Chissà che non spunti un altro club sul finale. Comolli dovrà tenere duro sulla questione buonuscita, una roba assurda a certe cifre”.

Il giornalista, infatti, non riesce proprio a spiegarsi lo scenario che va profilandosi dal punto di vista economico: “Una buonuscita di 5 milioni a Vlahovic e 5 all’entourage… Un furto, un furto legalizzato. Ci sta che possano chiederlo ma è, lasciatemelo dire, un furto legalizzato”, ha concluso decisamente poco concorde con la scelta che, pare, la Juve stia portando avanti.