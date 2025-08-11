Vlahovic, giocata horror e i tifosi si scatenano: “Il più scarso della storia della Juve”

Il serbo di nuovo nel mirino dopo una pessima conclusione durante il match col Dortmund: “Regalatelo al primo che capita. È una cosa irreale”

La Juventus può sorridere dopo la vittoria contro il Borussia Dortmund. Chiaro, parliamo sempre di un’amichevole estiva ma le sensazioni che si stanno respirando in queste ore nell’ambiente bianconero sono una buona iniezione di ottimismo dopo una stagione che di soddisfazioni non ne ha date affatto. La doppietta di Cambiaso è inattesa quanto incoraggiante, soprattutto per gli sviluppi dell’azione e per la pregevole fattura delle giocate dell’esterno.

Igor Tudor ha avuto segnali importanti per guardare con ottimismo l’esordio ormai imminente in campionato. Ma c’è una questione che continua a tormentare la Juve che è appunto il futuro di Dusan Vlahovic, 12 milioni di ingaggio e a scadenza di contratto senza acquirenti all’orizzonte. Il Milan sembrava il più accreditato, ma la pista Hojlund sta scalando ormai posizioni. E in Inghilterra non sembrano troppo convinti, in primis il Newcastle che deve pure fare i conti con il separato in casa Isak e le limitazioni dell’organismo di controllo della Premier League sulla sostenibilità finanziaria.

Nel frattempo anche il rapporto con i tifosi per Vlahovic va sempre peggiorando, soprattutto per alcune ‘giocate’ viste in campo. L’ultima è una conclusione forse diventata simbolica della situazione del serbo in bianconero. Un tiraccio col destro inguardabile dal limite dell’area, finito quasi in fallo laterale, sbilenco e lentissimo, che ieri ha a dir poco scatenato i commenti juventini e non solo.

Vlahovic, altro flop clamoroso e i tifosi si scatenano: “Impresentabile, è irreale”

“Semplicemente Susan Vlahovic: il giocatore più scarso della storia della Juve”, “Il cecchino serbo ha colpito ancora”, “Amico, lascia la Juve prima che sia il calcio a lasciare te” e molti altri simili. La conclusione horror dell’ex Fiorentina è sostanzialmente il simbolo del suo ultimo anno e mezzo a Torino: “Sta facendo tutto il possibile per restare alla Juve”, scherzano altri immaginando i pensieri delle squadre potenzialmente interessate a lui.

E i tifosi bianconeri non ne possono proprio più: “Vendetelo al primo che capita, prestatelo, regalatelo, fate qualcosa”, “Vlahovic sarà stato distrutto da Allegri, dalla Juve, da se stesso, non lo so, fatto sta che ormai è impresentabile. Tra 10 giorni inizia la stagione e non si è ancora trovata una soluzione”, “Vlahovic ha chiarito che non ha più nulla a che fare col calcio”. E ancora: “L’involuzione impressionante subìta da Vlahovic negli ultimi 2-3 anni è irreale. Ok la tecnica, ok la mancanza di autostima e serenità, ok tutto, ma ciò che esibisce ogni volta è roba da non poter credere e studiare”. Commenti pesantissimi per il classe 2000, che continuerà a essere la vera telenovela degli ultimi giorni di mercato.

Semplicemente Susan Vlahovic: il giocatore più scarso della storia della Juvepic.twitter.com/1gnNR1KxQE — Thiago Mortismo (@AntoCigg) August 10, 2025