Problemi in Juve-Next Gen: infortunio per il bianconero in uscita

Infortunio per uno dei calciatori di Igor Tudor, che è un obiettivo di mercato di diverse società in Serie A: si complica la strada per l’uscita

Test in famiglia sfortunato per il calciatore allenato da Igor Tudor e che stava cercando una soluzione lontano da Torino. Quest’oggi all’Allianz Stadium è andata in scena la tradizionale amichevole tra la Juventus e la seconda formazione bianconera, la Juve Next-Gen.

Due a zero per la Prima squadra, un’invasione di campo che ha sospeso il match e tanti fischi per Vlahovic, in gol attorno al 30esimo del primo tempo. Il serbo non ha neppure esultato dopo la marcatura, infastidito forse dall’atteggiamento dei suoi stessi tifosi. Uno strappo che non si ricucirà facilmente.

Ad ogni modo la brutta notizia è un’altra. Infatti, Fabio Miretti si è infortunato nel corso della prima frazione: era inseguito dal Napoli di Antonio Conte.

Miretti infortunato, ecco le sue condizioni

Nel corso di Juventus-Next Gen il centrocampista classe 2003 si è infortunato e ha chiesto la sostituzione, quando ormai mancavano 7 minuti al duplice fischio per l’intervallo. Fabio Miretti ha lasciato il campo per un problema muscolare alla coscia destra.

L’ex Genoa sarà visionato nelle prossime ore dallo staff medico e proseguirà con un inter riabilitativo per tornare quanto prima in forma. Di certo questo infortunio può rallentare l’uscita. Il giocatore non rientra propriamente nei piani della Juventus, che lo aveva già lasciato in prestito ai rossoblu per la scorsa stagione.

Il Napoli nei giorni scorsi ha proposto un’offerta da 14 milioni di euro per il centrocampista, ma la Juventus chiede qualcosa in più: vorrebbe arrivare a 18, bonus esclusi. Insomma, la quadra non è stata ancora trovata, ma mancano ancora diversi giorni alla fine del mercato. E l’operazione potrebbe sbloccarsi verso la fine di agosto. Miretti, ad ogni modo, sembra poter lasciare presto Torino. Infortunio permettendo.