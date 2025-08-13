Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Milan-Vlahovic, spunta la data a sorpresa: Juventus spiazzata

Foto dell'autore

Svolta di calciomercato per quanto riguarda il bomber, nuova strategia del Diavolo: la rivelazione 

E’ il calciomercato, anche quest’anno, dei movimenti o presunti tali dei grandi attaccanti, operazioni che in qualche modo finiscono necessariamente per spostare gli equilibri. E uno dei nomi più discussi è sicuramente quello di Dusan Vlahovic, sul cui futuro ci sono ancora non poche incognite.

Dusan Vlahovic
Milan-Vlahovic, spunta la data a sorpresa: Juventus spiazzata – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)

Il serbo è uno dei primi indiziati a lasciare la Juventus, visto il suo contratto in scadenza il prossimo anno e nessuna possibilità di rinnovo. Un addio che però sta avendo ancora tempi lunghi, visto che per adesso la Juventus non ha ricevuto proposte all’altezza delle proprie aspettative per lasciarlo andare. Come raccontato su Calciomercato.it, Vlahovic non ha fretta di scegliere la sua prossima squadra e questo in qualche modo complica i piani dei bianconeri.

Il Milan è sempre segnalato su di lui, anche se negli ultimi giorni si è registrata l’accelerazione rossonera su Hojlund. Sempre su CM.IT, abbiamo parlato dell’eventualità che Vlahovic venga sondato dall’Inter, ma per quanto concerne il Diavolo c’è una novità che potrebbe cambiare tutto.

“Vlahovic al Milan a gennaio”, l’annuncio di Graziano Campi

Secondo il giornalista Graziano Campi, infatti, il piano del Milan per abbattere significativamente i costi dell’operazione potrebbe sostanziarsi nell’attesa del mercato di gennaio.

Vlahovic
“Vlahovic al Milan a gennaio”, l’annuncio di Graziano Campi – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)

Così Campi sull’argomento sul proprio profilo su ‘X’, con una motivazione specifica a muovere la nuova strategia di Allegri e soci: “Il Milan è pronto ad aspettare anche gennaio per Vlahovic, facendo pagare alla Juventus i primi sei mesi di stipendio, visto e considerato che sarà la seconda parte di stagione ad essere decisiva per la classifica dei rossoneri. Da qui all’anno nuovo, tanto può cambiare”. La situazione di un Vlahovic separato in casa, insomma, potrebbe esasperarsi ulteriormente.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie