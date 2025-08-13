Milan-Vlahovic, spunta la data a sorpresa: Juventus spiazzata

Svolta di calciomercato per quanto riguarda il bomber, nuova strategia del Diavolo: la rivelazione

E’ il calciomercato, anche quest’anno, dei movimenti o presunti tali dei grandi attaccanti, operazioni che in qualche modo finiscono necessariamente per spostare gli equilibri. E uno dei nomi più discussi è sicuramente quello di Dusan Vlahovic, sul cui futuro ci sono ancora non poche incognite.

Il serbo è uno dei primi indiziati a lasciare la Juventus, visto il suo contratto in scadenza il prossimo anno e nessuna possibilità di rinnovo. Un addio che però sta avendo ancora tempi lunghi, visto che per adesso la Juventus non ha ricevuto proposte all’altezza delle proprie aspettative per lasciarlo andare. Come raccontato su Calciomercato.it, Vlahovic non ha fretta di scegliere la sua prossima squadra e questo in qualche modo complica i piani dei bianconeri.

Il Milan è sempre segnalato su di lui, anche se negli ultimi giorni si è registrata l’accelerazione rossonera su Hojlund. Sempre su CM.IT, abbiamo parlato dell’eventualità che Vlahovic venga sondato dall’Inter, ma per quanto concerne il Diavolo c’è una novità che potrebbe cambiare tutto.

“Vlahovic al Milan a gennaio”, l’annuncio di Graziano Campi

Secondo il giornalista Graziano Campi, infatti, il piano del Milan per abbattere significativamente i costi dell’operazione potrebbe sostanziarsi nell’attesa del mercato di gennaio.

Così Campi sull’argomento sul proprio profilo su ‘X’, con una motivazione specifica a muovere la nuova strategia di Allegri e soci: “Il Milan è pronto ad aspettare anche gennaio per Vlahovic, facendo pagare alla Juventus i primi sei mesi di stipendio, visto e considerato che sarà la seconda parte di stagione ad essere decisiva per la classifica dei rossoneri. Da qui all’anno nuovo, tanto può cambiare”. La situazione di un Vlahovic separato in casa, insomma, potrebbe esasperarsi ulteriormente.