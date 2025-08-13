Come sarà la nuova Inter: un colpo annunciato e la verità su Vlahovic

Nell’ultimo appuntamento con TiAmoCalciomercato.it abbiamo fatto il punto sulla situazione in casa nerazzurra

La nuova Inter riparte da Christian Chivu dopo la fine dell’era Inzaghi. L’allenatore rumeno ha avuto il primo assaggio col Mondiale per Club, per poi prendere in mano le redini della situazione in questa preparazione estiva, con lo scopo di modellare la sua miglior versione dei nerazzurri.

Ausilio lo ha voluto fortemente in panchina e proprio intorno alle sue idee la società sta provando a costruire la squadra del presente e del futuro.

Dell’argomento abbiamo parlato nell’approfondimento odierno a ‘TiAmoCalciomercato.it’ in onda sul nostro canale YouTube: “Sono tanti i calciatori del Parma valorizzati anche grazie a Chivu”. Poi su Frattesi: “Era ripartito a giugno sul mercato, poi non sono arrivate le offerte che l’Inter si aspettava. Oggi il tema del rinnovo è attuale”.

Dal punto di vista tattico: “Con Chivu si punta su una flessibilità e versatilità diversa anche dal punto di vista tattico. Non a caso Lookman che permetterebbe all’Inter di cambiare modulo con una soluzione in più in attacco. All’inizio doveva essere Nico Paz che avrebbe ringiovanito i reparto e convinto i tifosi”.

La nuova Inter di Chivu: tra campo e mercato

Ci siamo poi addentrati ulteriormente sui cambiamenti dal punto tattico dell’Inter: “Chivu lavorerà di reparto. Ha studiato l’Inter, non solo da avversario ma anche da papabile allenatore. Lui lo sapevo e lo confermiamo. Era nei suoi sogni”.

Ed ancora: ” Studiando l’Inter ha capito che l’anno scorso erano stati presi troppi gol e bisognava lavorare sulla fase difensiva. Parla moltissimo con i calciatori con cui ha stabilito anche una serie di buoni rapporti. Non è stato facile affrontare difficoltà e crisi ma lui ha fatto presente in ogni riunione come dovesse arrivare un nuovo difensore. Vedremo cosa succederà con Bisseck e Pavard ma il difensore per Chivu ci sarà”.

Infine su Vlahovic e una suggestione Inter: “Qualcuno all’Inter magari ci ha pensato o ci penserà. Da ciò che sappiamo per ora Vlahovic continua a dire ‘resto alla Juve’. Non è questa la volontà della Juventus che continua a parlarne col Milan e gli agenti. Lui però non vuole rinunciare ad un euro”.