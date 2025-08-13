“Come Balotelli, sarebbe bellissimo”, la vendetta di Donnarumma contro il PSG

Gigio Donnarumma pensa al suo futuro dopo aver annunciato il proprio addio ai tifosi del PSG, a seguito delle scelte di Luis Enrique: spunta l’ipotesi per inseguire Balotelli

Scaricato dal Paris Saint-Germain per motivi tecnici. È il triste destino del miglior portiere in Europa e capitano della Nazionale italiana. Gigio Donnarumma non sarà più il portiere del PSG e ad un anno dalla scadenza del suo contratto dovrà trovare una nuova sistemazione. Non sarà semplice, ma sicuramente il presidente Al Khelaifi ha tutte le intenzioni di cederlo, alleggerire il monte ingaggi e non perderlo a parametro zero.

L’ex estremo difensore del Milan ha estimatori in diverse parti d’Europa. Di certo continuerà ad essere protagonista in Champions League, ma chi gli offrirà il giusto contratto e proverà a strapparlo alla concorrenza. Dall’Italia solo timidissimi sondaggi. Ipotesi più che altro. Nessun club di Serie A si è affacciato concretamente e l’ha confermato persino il suo agente Vincenzo Raiola, che però ha indicato una pista molto interessante.

Donnarumma in Premier League: “Solo Balotelli ha vinto in Inghilterra”

In un’intervista rilasciata a SportMediaset, il procuratore del portiere del Paris Saint-Germain conferma che la pista inglese è quella maggiormente percorribile. È chiaro che tutto si lega ad un aspetto economico, ma anche a quello competitivo e sportivo. In Premier League ci sono più club dov’è possibile lottare seriamente per la Champions League. E di fatto, Donnarumma punterebbe a diventare antagonista del Paris Saint-Germain, almeno a distanza. Una vendetta dopo esser stato scaricato.

Vincenzo Raiola afferma che “alcuni club di Premier si stanno già muovendo ed è il campionato a cui Gigio aspira”. Dopo l’Italia e la Francia, c’è l’Inghilterra: “È uno step preso in considerazione perché pensiamo sia il posto giusto per la sua collocazione. E anche perché l’unico italiano nella storia ad aver vinto la Premier League è stato Mario Balotelli. Sarebbe bellissimo se potesse diventare il secondo. La storia dice che la Premier è difficile per gli italiani”.

Attorno a Donnarumma orbiterebbe il Manchester City: “Le voci sull’interesse di Guardiola sono arrivate anche a noi, ma non abbiamo ancora parlato con lui”. Magari, dopo il terremoto scatenato da Luis Enrique a poche ore dalla Supercoppa UEFA potrebbe cambiare qualcosa. Anche nella testa di Pep.