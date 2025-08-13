Atalanta
“Come Balotelli, sarebbe bellissimo”, la vendetta di Donnarumma contro il PSG



Gigio Donnarumma pensa al suo futuro dopo aver annunciato il proprio addio ai tifosi del PSG, a seguito delle scelte di Luis Enrique: spunta l’ipotesi per inseguire Balotelli

Scaricato dal Paris Saint-Germain per motivi tecnici. È il triste destino del miglior portiere in Europa e capitano della Nazionale italiana. Gigio Donnarumma non sarà più il portiere del PSG e ad un anno dalla scadenza del suo contratto dovrà trovare una nuova sistemazione. Non sarà semplice, ma sicuramente il presidente Al Khelaifi ha tutte le intenzioni di cederlo, alleggerire il monte ingaggi e non perderlo a parametro zero.


Gigio Donnarumma può inseguire il record di Balotelli (LaPresse) Calciomercato.it

L’ex estremo difensore del Milan ha estimatori in diverse parti d’Europa. Di certo continuerà ad essere protagonista in Champions League, ma chi gli offrirà il giusto contratto e proverà a strapparlo alla concorrenza. Dall’Italia solo timidissimi sondaggi. Ipotesi più che altro. Nessun club di Serie A si è affacciato concretamente e l’ha confermato persino il suo agente Vincenzo Raiola, che però ha indicato una pista molto interessante.

Donnarumma in Premier League: “Solo Balotelli ha vinto in Inghilterra”

In un’intervista rilasciata a SportMediaset, il procuratore del portiere del Paris Saint-Germain conferma che la pista inglese è quella maggiormente percorribile. È chiaro che tutto si lega ad un aspetto economico, ma anche a quello competitivo e sportivo. In Premier League ci sono più club dov’è possibile lottare seriamente per la Champions League. E di fatto, Donnarumma punterebbe a diventare antagonista del Paris Saint-Germain, almeno a distanza. Una vendetta dopo esser stato scaricato.


Gianluigi Donnarumma punta alla Premier League (LaPresse) Calciomercato.it

Vincenzo Raiola afferma che “alcuni club di Premier si stanno già muovendo ed è il campionato a cui Gigio aspira”. Dopo l’Italia e la Francia, c’è l’Inghilterra: “È uno step preso in considerazione perché pensiamo sia il posto giusto per la sua collocazione. E anche perché l’unico italiano nella storia ad aver vinto la Premier League è stato Mario Balotelli. Sarebbe bellissimo se potesse diventare il secondo. La storia dice che la Premier è difficile per gli italiani”.

Attorno a Donnarumma orbiterebbe il Manchester City: “Le voci sull’interesse di Guardiola sono arrivate anche a noi, ma non abbiamo ancora parlato con lui”. Magari, dopo il terremoto scatenato da Luis Enrique a poche ore dalla Supercoppa UEFA potrebbe cambiare qualcosa. Anche nella testa di Pep.

