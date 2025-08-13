“Maignan in cambio del bomber e ritorno Donnarumma”: uragano Milan

Il Diavolo potrebbe provare, incredibilmente, a riprendere l’ex portiere: l’ipotesi che stravolge la squadra

Il tema del momento, inevitabilmente, è il futuro di Gianluigi Donnarumma. La decisione presa dal Psg di escluderlo dai convocati del match di Supercoppa Europea, a Udine, contro il Tottenham è chiara. Il giocatore deve trovarsi un’altra squadra per non rimanere di fatto fermo un anno.

In maniera pressoché inevitabile, le speculazioni su cosa accadrà sono già partite. In questo momento, sembra piuttosto calda la pista che può portare in Premier League. Il Manchester United e il Chelsea sono segnalati in maniera forte sul portiere della Nazionale, ma si torna a pensare anche a un suo ritorno in Serie A. Potrebbe esserci un nuovo tentativo dell’Inter, così come si torna a parlare della suggestione di un suo approdo alla Juventus. Il tutto, naturalmente, va considerato alla luce delle non facili condizioni economiche di eventuali operazioni in tal senso. Ma spunta anche un’altra idea. Quella di un ritorno al Milan, dicendo addio a Maignan.

Milan, senti Pellegatti: “Cedere Maignan per prendere Donnarumma e Hojlund”

Non esiste una trattativa né una reale strategia del club rossonero in questo momento, specifichiamolo. Ma il giornalista Carlo Pellegatti, su Youtube, propone a mo’ di provocazione una serie di mosse decisamente particolari che la dirigenza potrebbe mettere in atto.

Ecco cosa potrebbero fare al Diavolo secondo Pellegatti: “C’è chi Donnarumma al Milan vorrebbe non vederlo mai più, ma immaginate una operazione del genere, per quanto fantasiosa. Lo United sta cercando un portiere, per avere le mani libere per Donnarumma e per prendere Hojlund gli date Maignan e 20 milioni. A questo punto, altri 20 milioni si potrebbero dare al Psg, proponendo a Donnarumma un contratto lungo per spalmare l’ingaggio. Voi cosa fareste?”.

Uno scenario decisamente molto improbabile, anche alla luce delle ultime notizie provenienti dalla Francia che parlando di un accordo già raggiunto tra il portierone azzurro e il Manchester City.